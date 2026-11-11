Tam 32 yıldır üretiliyordu! Otomotiv devi fişini çekti

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Audi'nin lüks otomobil segmentindeki en önemli modellerinden A8, 32 yıllık üretim yolculuğunu tamamladı. NTV'nin haberine göre, Audi sözcüsü Alman yerel basınına yaptığı açıklamada, dördüncü nesil A8'in üretiminin resmen sona erdiğini doğruladı. Son otomobil, ekim ayının ortasında Almanya'nın Neckarsulm kentindeki fabrikada üretim bandından indirildi.

SİPARİŞLER ŞUBAT AYINDA DURDURULMUŞTU

Audi, Almanya'da A8 modeli için müşteriye özel sipariş alımını 18 Şubat 2026 tarihinde sonlandırmıştı. Üretimin tamamen durdurulmasıyla birlikte Neckarsulm fabrikasında boşalan montaj kapasitesinin A5 Sedan ve A5 Avant modellerinin üretiminde kullanılması kararlaştırıldı.

Şirketin bu adımıyla birlikte uzun yıllardır markanın amiral gemisi olarak konumlandırılan A8'in mevcut nesli otomotiv tarihindeki yerini aldı.

1994'TEN BU YANA DÖRT NESİL ÜRETİLDİ

İlk kez Mart 1994'te düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Audi A8, markanın daha önce ürettiği Audi V8 modelinin yerini aldı. Alüminyum gövdeli Audi Space Frame teknolojisiyle dikkat çeken otomobil, hafif yapısı ve teknolojik donanımlarıyla lüks sedan sınıfında kendine önemli bir yer edindi.

Mercedes-Benz S-Serisi ve BMW 7 Serisi gibi güçlü rakiplerle mücadele eden A8, dört nesil boyunca Audi'nin konfor, teknoloji ve mühendislik alanındaki yeniliklerini sergilediği modellerden biri oldu. Üretimi sona eren D5 kodlu dördüncü nesil 2017 yılında tanıtılırken, 2021 yılında kapsamlı bir makyaj operasyonundan geçirilmişti.

SATIŞLARINDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Audi A8'in satış performansı son yıllarda gerileme gösterdi. Modelin 2025 yılındaki satışları, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 14 azaldı. Lüks otomobil pazarında SUV modellere yönelik talebin artmasıyla birlikte geleneksel sedanların karşı karşıya kaldığı rekabet, A8'in geleceğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

YENİ NESİL İÇİN 2020'LERİN SONU İŞARET EDİLDİ

A8'in mevcut neslinin üretiminin sona ermesi, modelin tamamen tarihe karışacağı anlamına gelmeyebilir. Audi A8 ürün grubu sözcüsü Marcel Bestle, yılın başlarında yaptığı açıklamada halef model konusunda karar alındığını ve yeni otomobilin 2020'li yılların sonuna doğru tanıtılmasının hedeflendiğini belirtmişti.

Alman otomotiv basınında yer alan iddialara göre yeni model, Porsche Panamera ile ortak bir mimari üzerine geliştirilebilir ve Leipzig'deki fabrikada üretilebilir. Bunun yanı sıra Çin pazarı için Huawei teknolojilerinden yararlanan farklı bir model üzerinde çalışılabileceği de konuşuluyor. Ancak söz konusu ihtimallere ilişkin henüz resmi bir doğrulama bulunmuyor.

AUDI'NİN YENİ AMİRAL GEMİSİ Q9 OLDU

A8'in üretimden kaldırılmasının ardından Audi'nin ürün gamındaki en üst konuma, temmuz ayında tanıtılan Q9 modeli yerleşti. Özellikle ABD pazarındaki müşterilerin beklentileri dikkate alınarak geliştirilen lüks SUV, 5,31 metrelik uzunluğu ve 3,14 metrelik aks mesafesiyle markanın en büyük modellerinden biri olarak öne çıkıyor.

Standart olarak yedi koltuklu oturma düzeni sunan Q9'da, ikinci sırada iki bağımsız elektrikli koltuğun bulunduğu altı kişilik kabin seçeneği de yer alıyor. Beş bölgeli klima sistemi, elektrikli açılıp kapanan kapılar ve Audi'nin bugüne kadar kullandığı en büyük panoramik cam tavan, aracın dikkat çeken konfor özellikleri arasında bulunuyor.

Audi'nin resmi takvimine göre Q9'un ilk teslimatlarının Kasım 2026'da başlaması planlanıyor. Böylece Alman üreticinin lüks segmentteki en üst konumunu uzun yıllar temsil eden A8'in yerini, SUV gövde tipine sahip yeni bir model almış olacak.

Kaynak: Haberler.com