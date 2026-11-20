Yunus Akgün Dortmund'a mı gidiyor, Borussia Dortmund Yunus Akgün için ne kadar teklif edecek, Galatasaray Yunus Akgün'ü satacak mı ve Yunus Akgün'ün sözleşmesi ne zaman bitiyor soruları, iddianın ardından sarı-kırmızılı taraftarların gündemine oturdu. Almanya'da yayın yapan DAZN'daki bir programda öne sürülen iddiaya göre Borussia Dortmund, milli futbolcuyu yaklaşık iki sezondur takip ediyor. Alman kulübünün ocak ayındaki ara transfer döneminde Galatasaray ile resmi temaslara başlamayı planladığı belirtildi. Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Galatasaray ya da Borussia Dortmund cephesinden transferle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. İşte Yunus Akgün transfer iddiası ve Dortmund'un hazırladığı öne sürülen üç formül.

YUNUS AKGÜN DORTMUND'A MI GİDİYOR?

Yunus Akgün'ün Borussia Dortmund'a transferiyle ilgili şu an için resmi bir gelişme bulunmuyor. Almanya'dan gelen iddialara göre Dortmund, milli futbolcu için kapsamlı bir transfer planı hazırladı ve ocak ayında Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Ancak Alman ekibinin hazırladığı formüllerden herhangi birinin resmi teklife dönüşüp dönüşmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

DORTMUND YUNUS AKGÜN'Ü NE ZAMANDIR TAKİP EDİYOR?

İddiaya göre Borussia Dortmund, Yunus Akgün'ü yaklaşık iki sezondur yakından izliyor. Alman ekibinin scout ekibinin milli oyuncunun performansını düzenli olarak raporladığı ve sarı-siyahlıların ara transfer döneminde somut adım atmayı planladığı öne sürüldü.

DORTMUND'UN YUNUS AKGÜN İÇİN HAZIRLADIĞI 3 FORMÜL

Borussia Dortmund'un Galatasaray'a üç farklı seçenek sunmaya hazırlandığı ileri sürüldü. İddia edilen formüller şöyle:

25 milyon euro doğrudan bonservis teklifi

35 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama

Marcel Sabitzer ile takas ve üzerine bonservis bedeli

İLK FORMÜL: 25 MİLYON EURO BONSERVİS

Dortmund'un ilk seçeneğinin doğrudan bonservis bedeli üzerinden kurulduğu belirtildi. Buna göre Alman temsilcisinin Yunus Akgün için Galatasaray'a 25 milyon euro teklif etmeyi planladığı öne sürüldü. Bu rakam, oyuncunun 18 milyon euroluk güncel piyasa değerinin üzerinde bulunuyor.

İKİNCİ FORMÜL: 35 MİLYON EUROLUK ZORUNLU OPSİYONLU KİRALAMA

Sarı-siyahlıların ikinci seçeneğinin ise zorunlu satın alma opsiyonu içeren kiralama modeli olduğu ifade edildi. İddiaya göre Dortmund, Yunus Akgün'ü önce kiralık olarak kadrosuna katmayı, ardından 35 milyon euroluk zorunlu satın alma bedeliyle bonservisini almayı hedefliyor.

ÜÇÜNCÜ FORMÜL: MARCEL SABITZER TAKASI

Transfer iddiasının en dikkat çeken ayrıntısı ise üçüncü seçenek oldu. Borussia Dortmund'un Avusturyalı orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer'i takasta kullanarak üzerine bir miktar bonservis bedeli eklemeyi değerlendirdiği öne sürüldü. Bu formülle Alman ekibinin hem Galatasaray'a deneyimli bir orta saha oyuncusu kazandırmayı hem de transferin maliyetini düşürmeyi amaçladığı belirtildi.

YUNUS AKGÜN'ÜN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Yunus Akgün'ün Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Uzun süreli sözleşmesi, olası bir transfer görüşmesinde Galatasaray'ın elini güçlendiren en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

YUNUS AKGÜN'ÜN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. Dortmund'un hazırladığı öne sürülen 25 milyon euro ve 35 milyon euroluk formüller, oyuncunun piyasa değerinin oldukça üzerinde yer alıyor.

YUNUS AKGÜN BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

Yunus Akgün, Galatasaray formasıyla bu sezon 15 resmi karşılaşmada görev aldı. Milli futbolcu, bu maçlarda 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

YUNUS AKGÜN KİMDİR?

Yunus Akgün, 7 Temmuz 2000'de İstanbul'da doğdu. Galatasaray altyapısından yetişen futbolcu, A takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Kariyerinde Adana Demirspor ve İngiltere'nin Leicester City takımlarında kiralık olarak forma giyen Yunus, Galatasaray'a döndükten sonra teknik direktör Okan Buruk'un hücum hattındaki önemli kozlarından biri oldu. Kanat bölgesinde görev yapan oyuncu, A Milli Takım'ın da düzenli isimleri arasında yer alıyor.

GALATASARAY YUNUS AKGÜN'Ü SATACAK MI?

Galatasaray yönetimi, Yunus Akgün'e gelebilecek tekliflerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Sarı-kırmızılıların, altyapıdan yetişen ve sözleşmesi 2029'a kadar süren milli futbolcu için olası bir teklifi değerlendirme sürecinde nasıl bir tutum izleyeceği, ocak ayında netlik kazanacak.