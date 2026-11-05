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Bayer Leverkusen Marsilya maçı hangi kanalda, Bayer Leverkusen Marsilya nereden CANLI izlenir?

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Bayer Leverkusen Marsilya maçı hangi kanalda, Bayer Leverkusen Marsilya nereden CANLI izlenir?
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UEFA Avrupa Ligi'nde Alman ekibi Bayer Leverkusen, yarın akşam sahasında Fransız temsilcisi Marsilya'yı konuk edecek. Avrupa futbolunun takipçileri, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Bayer Leverkusen, iç saha avantajını kullanarak Marsilya karşısında 3 puan hedefliyor. Fransız ekibi ise zorlu Almanya deplasmanından puanla dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Bayer Leverkusen Marsilya maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

BAYER LEVERKUSEN MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen Marsilya maçı, tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TABİİ SPOR KANAL NUMARASI

tabii Spor, Turkcell TV+'ta 75. kanaldan izlenebiliyor. Kanalın yayınlarına ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de erişilebiliyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

BAYER LEVERKUSEN MARSİLYA NEREDEN CANLI İZLENİR?

Bayer Leverkusen Marsilya maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı Turkcell TV+ üzerinden tabii Spor kanalında ya da TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten takip edebilecek.

BAYER LEVERKUSEN MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN?

Bayer Leverkusen Marsilya maçı yarın, 5 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi kapsamında gerçekleştirilecek.

BAYER LEVERKUSEN MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Bayer Leverkusen Marsilya maçı, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi başlama düdüğünden itibaren tabii Spor üzerinden canlı takip edebilecek.

BAYER LEVERKUSEN MARSİLYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bayer Leverkusen ile Marsilya arasındaki karşılaşma, Almanya'nın Leverkusen kentindeki BayArena'da oynanacak. Ev sahibi Bayer Leverkusen, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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