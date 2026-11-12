Enke neden öldü, Fenerbahçeli Enke ne zaman öldü, Enke'nin kızı neden ölmüştü?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yıl dönümüyle birlikte "Robert Enke neden öldü?", "Enke ne zaman öldü?" ve "Enke'nin kızı neden ölmüştü?" soruları yeniden gündeme geldi. İşte Robert Enke'nin hayatı ve ölümüne dair bilinenler.

ROBERT ENKE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Robert Enke, 10 Kasım 2009'da Almanya'nın Neustadt am Rübenberge kasabasında hayatını kaybetti. Ünlü kaleci, öldüğünde 32 yaşındaydı. Enke, ölümünden önceki dönemde Hannover 96'nın kalesini koruyordu ve 2010 Dünya Kupası öncesinde Almanya Milli Takımı'nın kaleci adayları arasında gösteriliyordu.

ROBERT ENKE NEDEN ÖLDÜ?

Robert Enke, intihar ederek hayatını kaybetti. Ölümünün ardından yapılan açıklamalarda, ünlü kalecinin uzun yıllardır depresyonla mücadele ettiği ve bu süreçte tedavi gördüğü ortaya çıktı. Enke'nin eşi Teresa Enke, düzenlediği basın toplantısında eşinin hastalığını kamuoyundan sakladığını, depresyonunun duyulması halinde kariyerini ve evlat edindikleri kızlarının velayetini kaybetmekten korktuğunu anlattı.

Enke'nin ölümü, profesyonel sporda ruh sağlığı sorunlarının daha açık konuşulmasına ve sporculara yönelik psikolojik destek çalışmalarının hız kazanmasına öncülük etti.

ENKE'NİN KIZI NEDEN ÖLMÜŞTÜ?

Robert Enke ve eşi Teresa'nın kızları Lara, doğuştan ağır bir kalp rahatsızlığıyla dünyaya geldi. 2004 yılında doğan Lara, kısa yaşamı boyunca birçok kez ameliyat oldu. Küçük Lara, Eylül 2006'da geçirdiği bir kulak ameliyatı sırasında kalp yetmezliği nedeniyle 2 yaşında hayatını kaybetti. Kızlarının ölümü, Enke ailesini derinden sarstı. Çift, 2009 yılının mayıs ayında Leila adında bir kız çocuğunu evlat edindi.

ROBERT ENKE FENERBAHÇE'DE NE ZAMAN OYNADI?

Robert Enke, 2003 yazında Barcelona'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ancak Alman kalecinin sarı-lacivertli formayla kariyeri oldukça kısa sürdü. Enke, Fenerbahçe'nin İstanbulspor'a 3-0 yenildiği maçın ardından taraftarların sert tepkisiyle karşılaştı. Kısa süre sonra kulüpten ayrılma kararı alan Enke, Türkiye'deki günlerini kariyerinin en zor dönemlerinden biri olarak anlattı.

ROBERT ENKE KİMDİR?

Robert Enke, 24 Ağustos 1977'de Almanya'nın Jena kentinde doğdu. Profesyonel kariyerine Carl Zeiss Jena'da başlayan Enke, ardından Borussia Mönchengladbach'a transfer oldu. 1999'da Portekiz ekibi Benfica'ya imza atan Alman kaleci, burada gösterdiği performansla dikkat çekti ve takım kaptanlığı yaptı. 2002'de Barcelona'ya transfer olan Enke, İspanyol devinde beklediği süreyi bulamadı.

ENKE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Robert Enke, futbol kariyerinde şu takımların formasını giydi:

Carl Zeiss Jena

Borussia Mönchengladbach

Benfica

Barcelona

Fenerbahçe

Tenerife

Hannover 96

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra İspanya'nın Tenerife takımına kiralanan Enke, 2004'te Hannover 96'ya transfer oldu. Hannover'da kariyerinin en istikrarlı dönemini geçiren Enke, takım kaptanlığı da yaptı ve Bundesliga'nın en iyi kalecileri arasında gösterildi.

ROBERT ENKE ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNADI MI?

Evet. Robert Enke, Almanya A Milli Takımı'nda 8 maçta forma giydi. Enke, ölümünden önce milli takımın birinci kaleci adayları arasında yer alıyordu.

ROBERT ENKE VAKFI NEDİR?

Robert Enke'nin ölümünün ardından eşi Teresa Enke, Alman Futbol Federasyonu ve Alman Futbol Ligi ile birlikte Robert Enke Vakfı'nı kurdu. Vakıf, depresyon başta olmak üzere ruh sağlığı sorunları hakkında farkındalık oluşturmak ve doğuştan kalp hastalığı olan çocuklara destek olmak amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Depresyon tedavi edilebilir bir hastalıktır. Kendinizi umutsuz hissediyorsanız ya da intihar düşünceleriniz varsa bir yakınınızla konuşmanız ve bir ruh sağlığı uzmanından destek almanız önemlidir. Acil durumlarda 112'yi arayabilirsiniz.