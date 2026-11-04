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Antalya Manavgat'ta devrilen golf arabasında 4 Alman yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde dört tekerlekli golf arabası devrilince 4 Alman yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dört tekerlekli golf arabasının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 Alman yaralandı.

Kaza, Sülek Mahallesi Uzun Mehmetler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alman vatandaşı Rene K.'nin kullandığı 07 CBZ 804 plakalı dört tekerlekli golf arabası virajlı yolda devrildi. Kazada golf arabası sürücüsü ile yolcu olarak bulunan Katrin R., Felix K. ve Lukas R. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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