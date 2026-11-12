Mercedes-Benz Almanya'da yeni yatırımları durdurup fabrika kapatmayı değerlendiriyor

Alman otomotiv şirketi Mercedes-Benz'in Yönetim Kurulu Üyesi ve Üretimden Sorumlu Yönetici Michael Schiebe, yönetim kurulunun Almanya'daki tesislere yapılacak tüm yeni yatırımları durdurma konusunda ortak karar aldığını açıkladı. Yönetim Kurulu Üyesi Britta Seeger ise, "Tesis kapanmalarından kaçınmak istiyoruz ancak ne yazık ki, artık bu seçeneği daha somut bir şekilde ele almalıyız" dedi.

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, Almanya'daki üretim tesislerine yönelik tüm yeni yatırımlarını durdurma kararı aldı. Şirket, artan üretim maliyetleri ve sendikalarla yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanamaması nedeniyle bazı fabrikaların kapatılması seçeneğini de değerlendirmeye başladı. Mercedes-Benz Yönetim Kurulu Üyesi ve Üretimden Sorumlu Yönetici Michael Schiebe, şirketin iç haberleşme ağında yayımlanan açıklamasında, yönetim kurulunun Almanya'daki tesislere yapılacak tüm yeni yatırımları durdurma konusunda ortak karar aldığını duyurdu. Schiebe, mevcut maliyet yapısıyla Almanya'da yatırım yapmanın mümkün olmadığını belirtti.

"Tesis kapatma seçeneğini daha somut bir şekilde ele almalıyız"

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Britta Seeger de Almanya'daki üretim tesislerinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seeger, hangi tesislerin mevcut şartlarda faaliyetlerini sürdürebileceğinin ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiğini belirtti. Fabrika kapatmalarını mümkün olduğunca önlemek istediklerini vurgulayan Seeger, "Hepimiz her ne pahasına olursa olsun tesis kapanmalarından kaçınmak istiyoruz ancak ne yazık ki, artık bu seçeneği daha somut bir şekilde ele almalıyız" ifadelerini kullandı.

Mercedes-Benz'in daha önce de Almanya'daki iki tesisin kapatılabileceği yönünde uyarıda bulunduğu biliniyor. Schiebe, Ekim ayında yaptığı açıklamada, maliyetlerin düşürülmesi konusunda anlaşma sağlanamaması halinde iki tesisinin kapatılabileceğini belirterek, "Eğer bunu başaramazsak, Almanya'daki bir montaj fabrikasını ve bir motor üretim tesisini kapatmak zorunda kalacağız" demişti.

"Almanya'daki üretim maliyetleri Doğu Avrupa'nın 5 katına çıkıyor"

Alman basınında yer alan haberlere göre şirket yönetiminin yatırım kararında en önemli nedenlerden biri Almanya'daki yüksek işçilik maliyetleri oldu. Yerel kaynaklara göre Almanya'daki üretim iş gücü maliyetleri, Doğu Avrupa'daki bazı tesislere kıyasla 5 kata kadar daha yüksek seviyelere ulaşabiliyor. İdari giderlerde de benzer maliyet farklılıklarının bulunduğu belirtiliyor.

Şirket, üretim maliyetlerini azaltmak amacıyla işçi temsilcileriyle görüşmeler yürütürken, Almanya'nın en büyük sendikalarından IG Metall ise çalışanların haklarını ve mevcut çalışma şartlarını korumaya yönelik müzakerelerini sürdürüyor.

Alman basınına göre Mercedes-Benz'in Almanya'daki yatırım kararının arkasında yalnızca üretim maliyetleri bulunmuyor. Şirket, son yıllarda küresel otomotiv pazarında yaşanan değişimlerden de etkileniyor. Şirketin en büyük tek pazarı olarak değerlendirilen Çin'de lüks otomobillere yönelik talebin zayıflaması, şirketin satışlarını olumsuz etkiliyor. Çinli otomobil üreticilerinin özellikle elektrikli araç pazarında artan rekabeti de Alman markaları üzerindeki baskıyı artırıyor.

Öte yandan Mercedes-Benz'in elektrikli araçlara yönelik yüksek yatırımlarına rağmen Avrupa ve Kuzey Amerika'da beklenen talep seviyesine ulaşılamaması, şirketin karşı karşıya olduğu ekonomik zorlukları derinleştiriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı