Leroy Sané’nin eşi kim, Sané’nin eşi Candice Brook’a DM’den kim mesaj yazdı?

Leroy Sané’nin partneri Candice Brook, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Galatasaray’daki bir takım arkadaşının partnerinin Sané’ye DM’den mesaj atarak yakınlaşmaya çalıştığını öne sürdü. Brook, iddiaya konu olan kişinin adını açıklamadı. İki çocuk annesi Brook, olayı büyütmek istemediğini ve “huzuru seçtiğini” vurguladı. İşte Candice Brook’un paylaşımına ilişkin bilinenler.

LEROY SANÉ’NİN EŞİ KİM?

Leroy Sané’nin partneri Candice Brook. Çiftin iki çocuğu bulunuyor. Brook, sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapan ve Sané’nin kariyeri boyunca yanında yer alan bir isim. Candice Brook’un yaşı, mesleği ve memleketine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

CANDICE BROOK’A DM’DEN KİM MESAJ YAZDI?

Candice Brook, paylaşımında Sané’ye mesaj atan kişinin adını vermedi. Brook, yalnızca Galatasaray’da forma giyen bir takım arkadaşının partnerinin Sané’ye DM’den mesaj gönderdiğini ve ona yakınlaşmaya çalıştığını öne sürdü. İddiaya konu olan kişinin kimliği açıklanmadı. Konuya ilişkin Galatasaray’dan ya da iddiada adı geçen taraflardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

CANDICE BROOK NE PAYLAŞTI?

Candice Brook, Instagram hesabından gece yarısı yaptığı paylaşımda yaşananları anlattı. Brook, takım arkadaşının partnerinin Sané’ye mesaj attığını ve bunu tuhaf bulduğunu belirtti. Olayı kamuoyuna taşıyarak büyütmek istemediğini ifade eden Brook, tek bir hamlesiyle kulübü ayağa kaldırabileceğini, ancak ortalığı karıştıran biri olmadığını vurguladı. Brook, “Huzuru seçiyorum” diyerek söz konusu kişinin de bir ailesi ve çocukları olduğunu hatırlattı. Bir kişinin yarattığı sorun nedeniyle bir ailenin ve takımın cezalandırılmaması gerektiğini söyleyen Brook, Sané’nin bu durum yüzünden kamuoyu önünde mahcup edilmeyi hak etmeyen harika bir insan olduğunu da ifade etti.

GALATASARAY’DAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Galatasaray’dan Candice Brook’un paylaşımına ya da DM iddiasına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Leroy Sané de konuyla ilgili bir paylaşımda bulunmadı.

LEROY SANÉ KİMDİR?

Leroy Sané, 11 Ocak 1996'da Almanya’nın Essen kentinde doğdu. Futbol kariyerine Schalke 04'te başlayan Sané, ardından Manchester City ve Bayern Münih formalarını giydi. Hızı, dripling yeteneği ve sol ayağıyla tanınan Alman kanat oyuncusu, kariyerini Galatasaray’da sürdürüyor. Sané, Almanya Milli Takımı’nda da forma giydi.