Trabzonspor'da Thomas Reis ile ilk! 7 maçlık seri sona erdi

Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından çıktığı 7 karşılaşmanın tamamını kazanan Trabzonspor, Alman teknik adam yönetimindeki 8. maçında ilk yenilgisini yaşadı.

Bordo-mavililer, Reis yönetiminde Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0 ve Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio'yu 4-2, Hearts'ı ise 2-0 yenen Karadeniz ekibi, ligde Çaykur Rizespor'u 4-3 ve Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek galibiyet serisini 7 maça taşımıştı. Ancak Trabzonspor, Freiburg deplasmanından puansız ayrılarak bu seriye son verdi.