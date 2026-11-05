Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Christian Günter kimdir? Freiburg'un rekortmen kaptanı Trabzon'da

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Christian Günter kimdir? Freiburg'un rekortmen kaptanı Trabzon'da
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde bu akşam ağırlayacağı Freiburg'un kaptanı Christian Günter, Papara Park'taki basın toplantısında Mohamed Salah'ı "gerçekten çok iyi bir futbolcu" diye tanımladı. Peki, Christian Günter kimdir, kaç yaşında ve Freiburg'da kaç maça çıktı? İşte Alman sol bek hakkında bilinenler.

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde bu akşam Papara Park'ta karşılaşacağı Freiburg'un kaptanı Christian Günter, maç öncesi basın toplantısında Mohamed Salah'la ilgili soruyu cevapladı. 33 yaşındaki sol bek, Alman kulübünün tarihinde en çok forma giyen oyuncu.

Ligin 3. haftasındaki maç 20.45'te başlayacak. Trabzonspor ilk iki maçını kazandı: deplasmanda KuPS'u 4-2, evinde Hearts'ı 2-0 yendi ve 6 puan topladı.

CHRİSTİAN GÜNTER SALAH HAKKINDA NE DEDİ?

Christian Günter, Salah için "gerçekten çok iyi bir futbolcu" dedi ve Mısırlı oyuncunun Freiburg için büyük bir tehlike olduğunu söyledi. Bu seviyedeki oyunculara karşı oynamaya Bundesliga'dan alışkın olduklarını, takım olarak bütün hazırlıkları yaptıklarını da ekledi.

CHRİSTİAN GÜNTER KİMDİR?

Christian Günter, SC Freiburg'da sol bek oynayan Alman futbolcu. Sırtında 30 numara var ve 2020-21 sezonundan beri takımın kaptanı. Futbola FV Tennenbronn'da başladı, 2006'da Freiburg'un altyapısına geçti.

A takımdaki ilk maçına 8 Aralık 2012'de, 19 yaşındayken çıktı. Greuther Fürth karşısında oyuna sonradan girdi, Freiburg maçı 1-0 kazandı. İlk Bundesliga golünü 8 Kasım 2014'te Schalke 04'e attı.

CHRİSTİAN GÜNTER KAÇ YAŞINDA?

Christian Günter 28 Şubat 1993'te doğdu, 33 yaşında. Boyu 1,85 metre.

CHRİSTİAN GÜNTER NERELİ?

Christian Günter, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Villingen-Schwenningen'de doğdu. Schramberg'e bağlı Tennenbronn'da büyüdü; ilk kulübü de orası.

CHRİSTİAN GÜNTER FREİBURG'DA KAÇ MAÇA ÇIKTI?

Christian Günter, Kasım 2025'te Andreas Zeyer'i geçerek Freiburg tarihinde en çok maça çıkan oyuncu oldu. 4 Şubat 2026'da forma sayısı 453'e ulaşmıştı. Kulüp aynı gün sözleşmesini uzattı, süresini açıklamadı.

Takım 28 Temmuz 2026'da kaptanlık için yine onu seçti. Günter kolluğu yedinci sezondur taşıyor; yardımcıları Maximilian Eggestein ve Vincenzo Grifo.

CHRİSTİAN GÜNTER ALMANYA MİLLİ TAKIMINDA OYNADI MI?

Christian Günter, Almanya A Milli Takımı'nda 2014 ile 2023 arasında 8 maça çıktı. İlk maçını 13 Mayıs 2014'te Polonya'ya karşı oynadı. EURO 2020 ve 2022 Dünya Kupası kadrolarında da yer aldı.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Düziçi'de çalıştığı firmadan alacağını alamadığını öne süren adam otomobilini yaktı! Alevleri kenardan izledi

Benzini döküp otomobilini ateşe verdi! Sonra kenara geçip izledi
Dursun Özbek çileden çıktı: Para ödemem, gelin bunu düzeltin

Dursun Özbek çileden çıktı: Gelin bunu düzeltin
Kahreden olay! Bavuldan düşen tabanca 12 yaşındaki Melek'i canından etti

Evdeki bavuldan ölüm çıktı! Küçük Melek'in kahreden kaderi
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig ve Avrupa'yı sallayan kulüp yok oldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasından Alzheimer genini miras aldı, hayatı değişti

Babasından kalan miras kabusu oldu! Hayatını baştan yazdı
Kış yüzünü gösterdi! Türkiye'nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu

Kış yüzünü gösterdi! Türkiye'nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu
Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok14

Maç öncesi ortam gerildi! Burak'ın dedikleri Emre'yi kızdıracak

Halde 25 lira olan domates markette 75 liraya satılıyor! Antalya'da sele rağmen sebze fiyatları düştü

Sel bile durduramadı! Domates ve biberin fiyatı bir haftada düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması açıklaması: Hiç ummadığınız insanlar işin içine girmiş

Erdoğan'dan Fatma Betül'ü akıllara getiren sözler: Hiç ummadığınız...
Avrupa’da uçaklara peş peşe bomba ihbarı! 15 uçuş tehdit aldı

Avrupa’da çok sayıda uçak için bomba ihbarı! Jetler havalandı
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler106

Fatma Betül Sayan Kaya adliyede! Muhabirler tek soru sordu