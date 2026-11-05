Christian Günter kimdir? Freiburg'un rekortmen kaptanı Trabzon'da

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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde bu akşam Papara Park'ta karşılaşacağı Freiburg'un kaptanı Christian Günter, maç öncesi basın toplantısında Mohamed Salah'la ilgili soruyu cevapladı. 33 yaşındaki sol bek, Alman kulübünün tarihinde en çok forma giyen oyuncu.

Ligin 3. haftasındaki maç 20.45'te başlayacak. Trabzonspor ilk iki maçını kazandı: deplasmanda KuPS'u 4-2, evinde Hearts'ı 2-0 yendi ve 6 puan topladı.

CHRİSTİAN GÜNTER SALAH HAKKINDA NE DEDİ?

Christian Günter, Salah için "gerçekten çok iyi bir futbolcu" dedi ve Mısırlı oyuncunun Freiburg için büyük bir tehlike olduğunu söyledi. Bu seviyedeki oyunculara karşı oynamaya Bundesliga'dan alışkın olduklarını, takım olarak bütün hazırlıkları yaptıklarını da ekledi.

CHRİSTİAN GÜNTER KİMDİR?

Christian Günter, SC Freiburg'da sol bek oynayan Alman futbolcu. Sırtında 30 numara var ve 2020-21 sezonundan beri takımın kaptanı. Futbola FV Tennenbronn'da başladı, 2006'da Freiburg'un altyapısına geçti.

A takımdaki ilk maçına 8 Aralık 2012'de, 19 yaşındayken çıktı. Greuther Fürth karşısında oyuna sonradan girdi, Freiburg maçı 1-0 kazandı. İlk Bundesliga golünü 8 Kasım 2014'te Schalke 04'e attı.

CHRİSTİAN GÜNTER KAÇ YAŞINDA?

Christian Günter 28 Şubat 1993'te doğdu, 33 yaşında. Boyu 1,85 metre.

CHRİSTİAN GÜNTER NERELİ?

Christian Günter, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Villingen-Schwenningen'de doğdu. Schramberg'e bağlı Tennenbronn'da büyüdü; ilk kulübü de orası.

CHRİSTİAN GÜNTER FREİBURG'DA KAÇ MAÇA ÇIKTI?

Christian Günter, Kasım 2025'te Andreas Zeyer'i geçerek Freiburg tarihinde en çok maça çıkan oyuncu oldu. 4 Şubat 2026'da forma sayısı 453'e ulaşmıştı. Kulüp aynı gün sözleşmesini uzattı, süresini açıklamadı.

Takım 28 Temmuz 2026'da kaptanlık için yine onu seçti. Günter kolluğu yedinci sezondur taşıyor; yardımcıları Maximilian Eggestein ve Vincenzo Grifo.

CHRİSTİAN GÜNTER ALMANYA MİLLİ TAKIMINDA OYNADI MI?

Christian Günter, Almanya A Milli Takımı'nda 2014 ile 2023 arasında 8 maça çıktı. İlk maçını 13 Mayıs 2014'te Polonya'ya karşı oynadı. EURO 2020 ve 2022 Dünya Kupası kadrolarında da yer aldı.