Trabzonspor Freiburg 11'ler ve maç kadrosu belli oldu mu?

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Resmi ilk 11'ler, maçın başlama saatinden yaklaşık bir saat önce açıklanacak. Teknik direktör Thomas Reis'in Freiburg karşısında sahaya süreceği muhtemel 11 ise netlik kazandı. İşte Trabzonspor Freiburg maçının muhtemel 11'leri, eksik oyuncular ve karşılaşmaya dair tüm detaylar.

TRABZONSPOR FREIBURG 11'LER BELLİ OLDU MU?

Trabzonspor ile Freiburg maçının resmi ilk 11'leri henüz açıklanmadı. UEFA kuralları gereği takımlar, ilk 11'lerini maçın başlama saatinden yaklaşık bir saat önce duyuruyor. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşmanın resmi kadroları da 19.45 civarında belli olacak.

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11

Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.

FREIBURG MUHTEMEL 11

Backhaus, Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Engelhardt, Beste, Suzuki, Scherhant, Matanovic.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da Franculino, Batagov, Malinovskyi ve Onuralp sakatlıkları nedeniyle Freiburg maçında forma giyemeyecek. Cabral ise cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Aral'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

FREIBURG'DA EKSİKLER

Freiburg'da Muslija, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Alman ekibinin Türk futbolcusu Berkay Yılmaz'ın durumu ise belirsizliğini koruyor.

TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Freiburg maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.45'te Trabzon'daki Papara Park'ta başlayacak. Karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ve Sander Saga yapacak.

TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Freiburg maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de internetten ücretsiz olarak izlenebilecek.

TRABZONSPOR AVRUPA'DA NASIL BİR GRAFİK ÇİZİYOR?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı ilk iki maçı da kazandı. Bordo-mavililer, KuPS'u 4-2, Hearts'ı ise 2-0 mağlup ederek 6 puana ulaştı. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, Freiburg karşısında da kazanarak üst tur yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.

FREIBURG'UN SON DURUMU NE?

Freiburg, Bundesliga'da 16 puanla 3. sırada yer alıyor. Alman ekibi, Avrupa'daki son maçında ise Monaco'ya 3-0 yenildi. Freiburg, Trabzonspor deplasmanında bu mağlubiyetin izlerini silmeye çalışacak.