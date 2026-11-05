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Trabzon Avrupa maçı ne zaman, Trabzonspor Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, Trabzonspor Freiburg maçı bugün mü?

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Trabzon Avrupa maçı ne zaman, Trabzonspor Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, Trabzonspor Freiburg maçı bugün mü?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor, Alman temsilcisi Freiburg ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerin Avrupa'daki üçüncü maçını takip etmek isteyen futbolseverler, Trabzonspor Freiburg maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağını ve maçın bugün olup olmadığını araştırıyor.

Konferans Ligi'nde ilk 2 maçını kazanan Trabzonspor, Freiburg karşısında da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. İşte Trabzonspor Freiburg maçının tarihi, saati ve yayın bilgisi.

TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Freiburg maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Avrupa Konferans Ligi lig aşaması kapsamında gerçekleştirilecek.

TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Freiburg maçı, Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.

TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI BUGÜN MÜ?

Evet, Trabzonspor Freiburg maçı bugün, 5 Kasım Perşembe akşamı oynanacak. Mücadele, saat 20.45'te Papara Park'ta başlayacak.

TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Freiburg maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca tabii platformu üzerinden internetten de izlenebilecek.

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TRABZONSPOR KONFERANS LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı ilk 2 maçı da kazanarak 6 puan topladı. Bordo-mavililer, Finlandiya'da KuPS'u 4-2 mağlup ederken, Trabzon'da Hearts'ı 2-0 yendi. Freiburg ise Konferans Ligi'nde son olarak Monaco'ya 3-0 yenildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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