Philipp Lahm öldü mü, yaşıyor mu?

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Philipp Lahm hayatta. Sosyal medyada yayılan ölüm iddiaları asılsız. Eski futbolcunun hayatını kaybettiğine ilişkin resmi bir açıklama ya da güvenilir bir haber bulunmuyor.

PHİLİPP LAHM ÖLDÜ MÜ?

Hayır, Philipp Lahm ölmedi. Eski Alman futbolcu hayatta. Sosyal medyada Lahm'ın hayatını kaybettiğine yönelik paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor. Lahm'ın ailesinden, eski kulübü Bayern Münih'ten ya da Almanya Futbol Federasyonu'ndan bu yönde yapılmış bir açıklama yok.

PHİLİPP LAHM ÖLÜM İDDİALARI DOĞRU MU?

Philipp Lahm hakkındaki ölüm iddiaları doğru değil. Ünlü isimlerle ilgili asılsız ölüm haberleri sosyal medyada zaman zaman hızla yayılabiliyor. Uzmanlar, bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi ve bilgilerin resmi kaynaklardan teyit edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

PHİLİPP LAHM KİMDİR?

Philipp Lahm, 11 Kasım 1983'te Almanya'nın Münih kentinde doğdu. Futbola Bayern Münih'in altyapısında başladı. Kariyerinin büyük bölümünü Bayern Münih'te geçirdi. Bir dönem kiralık olarak Stuttgart forması da giydi. Sağ ve sol bekte görev yapabilen Lahm, döneminin en iyi bek oyuncularından biri olarak kabul edildi. Lahm, 2017 yılında futbolu bıraktı.

PHİLİPP LAHM KAÇ YAŞINDA?

11 Kasım 1983 doğumlu olan Philipp Lahm, 43 yaşında.

PHİLİPP LAHM'IN KARİYERİ

Philipp Lahm, Bayern Münih formasıyla 8 kez Bundesliga şampiyonluğu yaşadı. 2013 yılında Bayern Münih ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Almanya Milli Takımı'nda uzun yıllar kaptanlık yapan Lahm, 2014 Dünya Kupası'nda Almanya'yı şampiyonluğa taşıyan takımın kaptanıydı. Dünya Kupası zaferinin ardından milli takım kariyerini sonlandırdı.

PHİLİPP LAHM ŞU AN NE YAPIYOR?

Futbolu bıraktıktan sonra iş dünyasında çeşitli girişimlerde yer alan Lahm, Almanya'nın ev sahipliği yaptığı EURO 2024'ün turnuva direktörlüğü görevini de üstlendi.