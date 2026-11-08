Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Berlin'de 3 kişi Bundestag önünde Alman bayrağını indirip Filistin bayrağı astı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Berlin'de 3 kişilik Filistin destekçisi grup, Bundestag önündeki Almanya bayrağını indirerek yerine Filistin bayrağı astı. Polis, göçmenlik geçmişi olmayan 3 Alman vatandaşını gözaltına aldı; itfaiye Filistin bayrağını indirip yerine Alman bayrağını geri astı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 3 kişilik Filistin destekçisi grup, Alman Federal Meclisi'nin önünde asılı bulunan Almanya bayrağını indirerek yerine Filistin bayrağı astı. Polis, Alman vatandaşı eylemcileri gözaltına aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin destekçisi aktivistler dikkat çeken bir eylem gerçekleştirdi. Alman Federal Meclisi'nin (Bundestag) başbakanlığa bakan tarafında sürekli dalgalanan Federal Almanya Cumhuriyeti bayrağı öğle saatlerinde üç kişilik bir grup tarafından indirildi. Aktivistlerden 22 yaşındaki bir eylemci, yaklaşık 30 metre yükseklikteki direğe tırmanıp önce Alman bayrağını indirdi, yerine de Filistin bayrağı astı. Diğer eylemciler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen olayda Filistin bayrağı yaklaşık bir saat boyunca Alman Meclis binası önünde dalgalandı.

Olay yerine gelen polis, göçmenlik geçmişi olmayan 3 Alman vatandaşını gözaltına alırken itfaiye ekipleri de Filistin bayrağını indirerek yerine Alman bayrağını geri astı. Berlin polisi, devletin ve devlet sembollerinin aşağılanması suçlamasıyla soruşturma başlatırken, şüphelilerin eylemi Filistin'e destek amacıyla yaptığı belirtildi.

Eylemi, "Soykırıma Karşı Barışçıl Mücadele" isimli aktivist grubu üstlendi. Söz konusu aktivist grubu daha önce de Berlin'de Filistin'e destek eylemleri gerçekleştirmişti. Grup, nisan ayında da İsrail'e silah sağladığı gerekçesiyle Alman Rheinmetall şirketini protesto etmiş "Filistin'e Özgürlük", "Alman silahları ve Alman parası dünyanın her yerinde katliam yapıyor", "İsrail bombalıyor Almanya finanse ediyor" sloganları atmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Saba Tümer aradığı erkeğin özelliklerini saydı! Zengin olmalı, iyi öpüşmeli22

"Bayan Kahkaha" aradığı erkeğin özelliklerini tek tek saydı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski Fenerbahçeli Enner Valencia, Boca Juniors'u şampiyon yaptı

Şampiyonluğu getiren vuruş! Eski Fenerbahçeli resmen tarih yazdı
Toptancıda kahve skandalı! Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş11

Ekipler yetişmeseydi vatandaşa içireceklerdi! Hepsi çöpü boyladı
İnşaat yüzünden kaldırımı kullanamayınca yola indi, kamyonet çarpıp kaçtı!

Kaldırım kapanınca yola indi, ardında gözü yaşlı evlatları kaldı
Erdoğan'ın ziyareti öncesi Aliyev'den dikkat çeken Karabağ mesajı

Erdoğan'ın ziyareti öncesi Aliyev'den dikkat çeken mesaj
Senegal'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 34 kişi öldü

Umuda yolculuk felaketle bitti! Can kaybı korkunç boyutlarda
Ünlü rapçi Killa Hakan yoğun bakımda uyutuluyor! Sevenlerinden dua istendi

Yoğun bakımda uyutuluyor! Sevenlerinden dua istendi
Fenerbahçe yenilgisi Iraola'nın başını yaktı

Fenerbahçe yenilgisi Iraola'nın başını yaktı