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Trabzonspor Freiburg maçı kaç kaç, maç bitti mi, Trabzonspor Freiburg maçı CANLI SKOR takibi!

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Trabzonspor Freiburg maçı kaç kaç, maç bitti mi, Trabzonspor Freiburg maçı CANLI SKOR takibi!
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor, Alman temsilcisi Freiburg'u Papara Park'ta ağırlıyor. Bordo-mavililerin Avrupa'daki kritik sınavını takip etmek isteyen futbolseverler, Trabzonspor Freiburg maçının kaç kaç olduğunu, maçın bitip bitmediğini ve canlı skoru araştırıyor.

Konferans Ligi'nde ilk 2 maçını kazanarak 6 puan toplayan Trabzonspor, Freiburg karşısında da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. İşte Trabzonspor Freiburg maçında son durum ve canlı skor bilgileri.

TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI KAÇ KAÇ?

Trabzonspor Freiburg maçı henüz başlamadı. Karşılaşma, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Maçın başlamasının ardından skor ve önemli dakikalar canlı olarak takip edilebilecek.

TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI BİTTİ Mİ?

Hayır, Trabzonspor Freiburg maçı henüz oynanmadı. Mücadele, bu akşam saat 20.45'te Papara Park'ta başlayacak. Karşılaşmanın, devre arasıyla birlikte saat 22.40 civarında sona ermesi bekleniyor.

TRABZONSPOR FREIBURG CANLI SKOR TAKİBİ

Trabzonspor Freiburg maçının canlı skorunu takip etmek isteyenler, karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izleyebilecek. Maçın skoru, golleri ve önemli dakikaları ayrıca UEFA'nın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması, kulüplerin resmi sosyal medya hesapları ve canlı skor platformları üzerinden anlık olarak takip edilebilecek.

TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Freiburg maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, UEFA Avrupa Konferans Ligi lig aşaması kapsamında Trabzon'daki Papara Park'ta oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR KONFERANS LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı ilk 2 maçı da kazanarak 6 puan topladı. Bordo-mavililer, Finlandiya'da KuPS'u 4-2 mağlup ederken, Trabzon'da Hearts'ı 2-0 yendi. Freiburg ise Konferans Ligi'nde son olarak Monaco'ya 3-0 yenildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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