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Bayern Münih, Harry Kane ile 2029'a kadar yeni sözleşme imzaladı

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Bayern Münih, İngiliz santrfor Harry Kane ile 2029 yılına kadar geçerli yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. 33 yaşındaki Kane, Alman ekibiyle 1 Almanya Kupası, 2'şer Bundesliga ve Almanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, İngiliz oyuncu Harry Kane ile sözleşmesini uzattı.

Kulübün açıklamasında, 33 yaşındaki Kane ile 2029 yılına kadar geçerli yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiliz santrfor, Alman ekibiyle 1 Almanya Kupası, 2'şer Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ve Almanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kane, geçen hafta 2025-26 sezonunun en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülünü kariyerinde ilk kez kazanmıştı.

Kaynak: AA
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