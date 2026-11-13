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Peru Jeofizik Enstitüsü, Marcona açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem bildirdi

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Peru Jeofizik Enstitüsü, San Juan de Marcona kenti açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi ilk açıklamasında büyüklüğü 5.6 olarak duyururken, yetkililer can kaybı, yaralanma veya maddi hasar bilgisi paylaşmadı.

Peru Jeofizik Enstitüsü, ülkenin San Juan de Marcona kenti açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Latin Amerika ülkesi Peru açıklarında deprem meydana geldi. Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) tarafından yapılan ilk açıklamada depremin büyüklüğü 5.6 olarak duyuruldu. Peru Jeofizik Enstitüsü ise sarsıntının büyüklüğünü 5.9 olarak açıklarken, depremin merkez üssünün San Juan de Marcona kenti kıyısından yaklaşık 102 kilometre açığında ve 32 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi. Yerel yetkililer ve Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü (INDECI) tarafından yapılan açıklamalarda, depremde şu ana kadar can kaybı, yaralanma veya maddi hasar meydana geldiğine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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