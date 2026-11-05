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Crystal Palace Hoffenheim maçı hangi kanalda, Crystal Palace Hoffenheim nereden CANLI izlenir?

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Crystal Palace Hoffenheim maçı hangi kanalda, Crystal Palace Hoffenheim nereden CANLI izlenir?
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UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Crystal Palace, yarın akşam sahasında Alman temsilcisi Hoffenheim'ı ağırlayacak. Avrupa futbolunun takipçileri, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Crystal Palace, iç saha avantajını kullanarak Hoffenheim karşısında 3 puan hedefliyor. Alman ekibi ise Londra deplasmanından puanla dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Crystal Palace Hoffenheim maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

CRYSTAL PALACE HOFFENHEIM MAÇI HANGİ KANALDA?

Crystal Palace Hoffenheim maçı, tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TABİİ SPOR KANAL NUMARASI

tabii Spor, Turkcell TV+'ta 75. kanaldan izlenebiliyor. Kanalın yayınlarına ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de erişilebiliyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

CRYSTAL PALACE HOFFENHEIM NEREDEN CANLI İZLENİR?

Crystal Palace Hoffenheim maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı Turkcell TV+ üzerinden tabii Spor kanalında ya da TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten takip edebilecek.

CRYSTAL PALACE HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN?

Crystal Palace Hoffenheim maçı yarın, 5 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi kapsamında gerçekleştirilecek.

CRYSTAL PALACE HOFFENHEIM MAÇI SAAT KAÇTA?

Crystal Palace Hoffenheim maçı, Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi başlama düdüğünden itibaren tabii Spor üzerinden canlı takip edebilecek.

CRYSTAL PALACE HOFFENHEIM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Crystal Palace ile Hoffenheim arasındaki karşılaşma, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Selhurst Park'ta oynanacak. Ev sahibi Crystal Palace, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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