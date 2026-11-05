Trabzonspor Freiburg maçı hangi kanalda, Freiburg maçını hangi kanal veriyor, Trabzonspor Freiburg maçı şifresiz mi?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor, Alman ekibi Freiburg'u Papara Park'ta konuk edecek. Bordo-mavililerin Avrupa'daki mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını ve maçın şifresiz olup olmadığını araştırıyor.
Trabzonspor Freiburg maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İşte Trabzonspor Freiburg maçının yayın kanalı, kanal numaraları ve internetten izleme seçenekleri.
TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor Freiburg maçı, TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
FREIBURG MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?
Trabzonspor'un Freiburg maçını TRT 1 veriyor. TRT, bu sezon UEFA organizasyonlarında Türk takımlarının maçlarını şifresiz olarak ekrana getiriyor.
TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Evet, Trabzonspor Freiburg maçı şifresiz. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından ücretsiz olarak izlenebilecek. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler de TRT'nin dijital platformu tabii'de TRT 1 canlı yayınını ücretsiz takip edebilecek.
TRT 1 KANAL NUMARALARI
TRT 1, uydu ve dijital platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor:
D Smart: 26. kanal
Digiturk: 23. kanal
Fil Box: 20. kanal
Kablo TV: 22. kanal
Tivibu: 22. kanal
Turkcell TV+: 21. kanal
Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.
TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor Freiburg maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, UEFA Avrupa Konferans Ligi lig aşaması kapsamında Trabzon'daki Papara Park'ta oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.