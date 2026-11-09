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Alman Meclisi önünde dikkat çeken eylem! Filistin bayrağı astı

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Alman Meclisi önünde dikkat çeken eylem! Filistin bayrağı astı Haber Videosunu İzle
Alman Meclisi önünde dikkat çeken eylem! Filistin bayrağı astı
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Almanya'nın başkenti Berlin'de 22 yaşındaki bir kişi, Federal Meclis binası önündeki 30 metrelik direğe tırmanarak Alman bayrağını indirdi ve yerine Filistin bayrağı astı. Filistin'e destek amacıyla gerçekleştirilen eylemde genç adam yaklaşık bir saat direkte kaldı. Olayın ardından üç kişi gözaltına alınırken Alman polisi, devlet sembollerinin aşağılanması ve kamu malına zarar verme gibi suçlamalarla soruşturma başlattı.

  • Berlin'de Federal Meclis binası önündeki yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki bayrak direğine tırmanan 22 yaşındaki bir kişi, Alman bayrağını indirerek yerine Filistin bayrağı çekti.
  • Olayla ilgili devletin ve devlet sembollerinin aşağılanması, kamu malına zarar verme, izinsiz gösteri düzenleme ve izinsiz alana girme şüpheleriyle soruşturma başlatıldı; soruşturmayı Berlin Eyalet Kriminal Dairesinin devlet güvenliği birimi üstlendi.
  • Eyleme katılan ve Alman vatandaşı oldukları belirtilen üç kişiden ikisi polis merkezine götürüldü, 32 yaşındaki kişi kimlik kontrolünün ardından serbest bırakıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Federal Meclis (Bundestag) binasının önünde 8 Kasım Pazar günü dikkat çeken bir protesto gerçekleştirildi. Filistin'e destek vermek isteyen 22 yaşındaki bir kişi, parlamento binasının önünde bulunan ve Almanya'nın birleşmesini simgeleyen bayrak direğine tırmandı. Alman bayrağını indirerek yere atan eylemci, yerine Filistin bayrağını göndere çekti.

30 METRELİK DİREĞE TIRMANIP BAYRAĞI DEĞİŞTİRDİ

Alman polisinin açıklamasına göre olay, yerel saatle 11.30 sıralarında Reichstag binasının önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandı. Tırmanış ekipmanı kullanan 22 yaşındaki eylemci, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki direğe çıkarak Alman bayrağını indirdi. Bu sırada 20 ve 32 yaşlarındaki iki kişi de direğin altında kendisine destek verdi.

Eylemci, Filistin bayrağını astıktan sonra yaklaşık bir saat boyunca direkte kaldı. Bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri alırken genç adam daha sonra kendi imkanlarıyla aşağı indi. Filistin bayrağı ise itfaiyenin merdivenli aracı yardımıyla direkten indirildi.

ÜÇ KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Berlin polisi, eyleme katılan üç kişinin de Alman vatandaşı olduğunu açıkladı. Şüphelilerden ikisi polis merkezine götürülürken 32 yaşındaki kişinin kimlik kontrolünün ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Olayla ilgili devletin ve devlet sembollerinin aşağılanması, kamu malına zarar verme, izinsiz gösteri düzenleme ve izinsiz alana girme şüpheleriyle soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı Berlin Eyalet Kriminal Dairesinin devlet güvenliği birimi üstlendi.

EYLEMİN NEDENİ FİLİSTİN'E DESTEK

Eylemi üstlenen "Peacefully Against Genocide" adlı grup, amaçlarının Filistin halkıyla dayanışma göstermek ve Almanya'nın İsrail'e yönelik politikalarını protesto etmek olduğunu açıkladı. Grup, Alman hükümetinin Gazze'deki gelişmeler karşısındaki tutumuna tepki gösterdi.

Öte yandan Almanya Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner, olayın ardından parlamentonun çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini söyledi. Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner de Alman bayrağının indirilmesine tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com
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