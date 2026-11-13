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Otomotiv devinden radikal karar! Tüm yeni yatırımlarını durdurdu

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Otomotiv devinden radikal karar! Tüm yeni yatırımlarını durdurdu
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Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, ülkesindeki üretim tesislerine yönelik tüm yeni yatırımları geçici olarak durdurma kararı aldı. Şirket yönetimi ile çalışan temsilcileri arasında işçilik maliyetlerini düşürmek amacıyla aylardır yürütülen görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine alınan kararın ardından bazı fabrikaların kapatılması ve üretimin yurt dışına taşınması ihtimali de değerlendirilmeye başlandı.

Almanya merkezli otomotiv üreticisi Mercedes-Benz, üretim tesislerinin geleceğini etkileyebilecek önemli bir karara imza attı. Handelsblatt gazetesinin haberine göre şirket, Almanya'daki fabrikalarına yönelik planlanan tüm yeni yatırımları geçici olarak askıya aldı.

Kararın arkasında, şirket yönetimi ile çalışan temsilcileri arasında işçilik maliyetlerinin azaltılması konusunda aylardır devam eden görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması bulunuyor.

FABRİKALARIN KAPATILMASI MASADA

Mercedes-Benz'in yalnızca yeni yatırımları durdurmakla kalmayıp bazı üretim tesislerini kapatma veya üretim faaliyetlerini Almanya dışındaki ülkelere taşıma seçeneklerini de değerlendirdiği belirtildi.

Mercedes-Benz Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Michael Schiebe, kararın yönetim kurulunun ortak iradesiyle alındığını belirterek, "Yönetim kurulu olarak Almanya'daki tesislere yapılacak tüm yeni yatırımları durdurmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

"HANGİ TESİSLERİ KARŞILAYABİLECEĞİMİZİ İNCELEMEK ZORUNDAYIZ"

Şirketin İnsan Kaynaklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Britta Seeger de çalışan temsilcileriyle yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedilemediğini açıkladı.

Seeger, Almanya'daki üretim tesislerinin geleceğine ilişkin daha somut değerlendirmeler yapılacağını belirterek, "Yoğun görüşmelere rağmen şu ana kadar bir çözüm yolu ortaya çıkmış değil. Bu nedenle Almanya'da hangi tesisleri karşılayabileceğimizi artık somut ve ayrıntılı biçimde incelemek zorundayız" dedi.

ÇALIŞANLARIN GELECEĞİ BELİRSİZ

Mercedes-Benz'in olası fabrika kapatma veya üretimi yurt dışına taşıma kararlarının hangi tesisleri kapsayacağı henüz açıklanmadı. Söz konusu seçeneklerin hayata geçirilmesi durumunda istihdamın nasıl etkileneceği de belirsizliğini koruyor.

Şirketin Almanya'daki üretim faaliyetlerinin geleceğine ilişkin kararların, yönetim ile çalışan temsilcileri arasında yürütülen sürecin ardından netleşmesi bekleniyor.

Erdem Aksoy
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