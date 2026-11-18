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RAMS Park'ın zemininin elverişsiz olması nedeniyle Samsunspor karşılaşmasını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynama kararı alan Galatasaray, kalıcı çözüm için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı yönetim, Bayern Münih'in Allianz Arena'da uygulamaya hazırlandığı çim yenileme sistemini incelemeye aldı.

Allianz Arena, 15 Kasım'da New England Patriots ile Detroit Lions arasında oynanan Amerikan futbolu karşılaşmasına ev sahipliği yaptı. Mücadele öncesinde stadyumun düzeni değiştirilirken futbol kaleleri ve reklam panoları kaldırıldı, kale arkasındaki tribünler içeri çekildi. Amerikan futboluna uygun oyun alanı oluşturmak amacıyla sahaya yeni çim şeritleri de döşendi.

KISA SÜREDE MAÇ OYNANABİLECEK HALE GELİYOR

Karşılaşmanın ardından zeminde oluşan hasar üzerine Bayern Münih yönetimi harekete geçti. Alman kulübü, 20 Kasım'daki Köln maçı öncesinde Allianz Arena'ya hibrit yapıya sahip yeni çimler döşeme kararı aldı.

İtalya'nın Milano kentinden getirilen sistemde, doğal çim içeren kalın hibrit paneller hazır halde stadyuma ulaştırılıyor. Panellerin parça parça yerleştirilmesiyle saha kısa sürede maç oynanabilecek duruma getirilebiliyor. Allianz Arena'nın yöneticisi Jürgen Muth da bu sistemin kısa süre içerisinde sonuç vereceğini belirtti.

GALATASARAY BAYERN MÜNİH İLE TEMASA GEÇTİ

Bayern Münih'in tercih ettiği yöntem Galatasaray yönetimini de harekete geçirdi. RAMS Park'ın zemininde son haftalarda yaşanan sorunları gidermek isteyen sarı-kırmızılılar, Alman kulübünün yetkilileriyle iletişime geçerek hibrit çim sistemi hakkında bilgi aldı.

Galatasaray yönetimi, sistemin uygulanabilirliğini değerlendirmek amacıyla İtalya'ya bir uzman göndermeyi planlıyor. Yapılacak incelemenin ardından hazırlanacak rapor, yeni çimlerin satın alınıp alınmayacağı konusunda belirleyici olacak.

ARALIK AYINDA İTALYA'DAN ÇİM GETİRİLEBİLİR

Galatasaray'ın inceleme sonucuna göre aralık ayında İtalya'dan hibrit çim satın alabileceği belirtiliyor. Ancak çimlerin Türkiye'ye getirilmesi sürecinde gümrük işlemleri ve karantina süresinin de hesaba katılması gerekiyor.

Benzer bir sistem daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde UEFA'nın teşvikiyle kullanılmıştı. Ancak sonraki süreçte gerekli bakımın yapılamaması nedeniyle İstanbulspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada zemin sorunları yaşanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi