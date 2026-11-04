Borussia Dortmund - Real Betis maçı hangi kanalda, Borussia Dortmund Real Betis nereden CANLI izlenir?

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Borussia Dortmund, ünlü Sarı Duvar tribününün desteğini arkasına alarak Real Betis karşısında 3 puan hedefliyor. Real Betis ise zorlu Almanya deplasmanından puanla dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, tabii Spor 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Borussia Dortmund Real Betis maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

BORUSSIA DORTMUND REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund Real Betis maçı, tabii Spor 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TABİİ SPOR 2 YAYIN BİLGİSİ

tabii Spor 2'nin yayınına yalnızca internet üzerinden, TRT'nin dijital platformu tabii aracılığıyla erişilebiliyor. Kanal için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

BORUSSIA DORTMUND REAL BETIS NEREDEN CANLI İZLENİR?

Borussia Dortmund Real Betis maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 2 kanalında takip edebilecek. Uydu ayarlarında Azerspace 46E bulunan izleyiciler ise karşılaşmayı izleyebilecek. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için izleyicilerin maç öncesinde resmi yayıncının duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.

BORUSSIA DORTMUND REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN?

Borussia Dortmund Real Betis maçı bugün, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası kapsamında gerçekleştirilecek.

BORUSSIA DORTMUND REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA?

Borussia Dortmund Real Betis maçı, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi başlama düdüğünden itibaren tabii Spor 2 üzerinden canlı takip edebilecek.

BORUSSIA DORTMUND REAL BETIS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Borussia Dortmund ile Real Betis arasındaki karşılaşma, Almanya'nın Dortmund kentindeki Signal Iduna Park'ta oynanacak. Ev sahibi Borussia Dortmund, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.

GUIRASSY GOL KRALLIĞI YARIŞINDA

Borussia Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçta 4 gol atarak gol krallığı yarışında zirvedeki isimler arasında yer alıyor. Gine asıllı golcü, Real Betis karşısında da Dortmund'un en büyük kozu olacak.