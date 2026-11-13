SGK'nın Türkiye-Almanya danışma günleri 1-3 Aralık 2026'da Adana'da yapılacak

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Mersin İl Müdürü Ali Koç, Almanya'da çalışan Türk vatandaşları ile aile bireylerinin sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirileceği 'Türkiye-Almanya Danışma Günleri'nin 1-3 Aralık 2026 tarihleri arasında Adana'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi kapsamında düzenlenecek danışma günlerinden Mersin'in yanı sıra Adana, Osmaniye, Niğde, Hatay ve Kahramanmaraş'ta ikamet eden Türk ve Alman vatandaşları ile aile bireyleri yararlanabilecek.

SGK Mersin İl Müdürü Ali Koç, Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Almanya'da çalışan vatandaşlar açısından önemli haklar sağladığını belirterek, "1 Kasım 1965 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi kapsamında Almanya'da çalışan vatandaşlarımız ile bu kişilerin aile bireyleri, sosyal güvenlik haklarını Türkiye'de de kullanabilmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın sahip oldukları haklar konusunda doğru ve kapsamlı bilgiye ulaşmaları büyük önem taşıyor" dedi.

Uzmanlarla bire bir görüşme imkanı

Danışma günlerinin vatandaşların sosyal güvenlik alanındaki sorularına doğrudan cevap bulabilmeleri açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Koç, "Danışma günlerinde yaşlılık, malullük, ölüm ve hastalık halinde sağlanan sosyal güvenlik hakları ile yurt dışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin konular ele alınacak. Vatandaşlarımız Türk ve Alman uzmanlarla bire bir görüşerek merak ettikleri konularda bilgi alabilecek" diye konuştu.

Koç, danışmanlık hizmetinin ücretsiz verileceğini de belirterek, "Hizmetimiz Türkçe ve Almanca dillerinde ücretsiz olarak sunulacak. Özellikle Almanya'da çalışmış veya halen çalışan vatandaşlarımızın bu imkandan yararlanmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Randevu şartı bulunuyor

Danışma hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların önceden randevu almaları gerektiğini belirten Koç, "Vatandaşlarımızın 0 312 432 12 26 veya 0 312 432 12 29 numaralı telefonlardan randevu almaları gerekiyor. Görüşmeye gelirken kimlik, Türk sigorta sicil numarası, tahsis numarası, yabancı ülke sosyal güvenlik veya sicil numarası ile Almanya'da bulundukları dönemdeki ikamet ve çalışma yerlerine ait belgeleri yanlarında bulundurmaları işlemlerin daha sağlıklı yürütülmesini sağlayacaktır" dedi.

Türkiye-Almanya Danışma Günleri, 1-3 Aralık 2026 tarihlerinde SGK Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirilecek. Program, 1 Aralık Salı günü 10.30-17.00, 2 Aralık Çarşamba günü 09.30-17.00 ve 3 Aralık Perşembe günü 09.30-17.00 saatleri arasında yapılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı