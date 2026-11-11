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Alman Ekonomi Bilirkişi Kurulu 2026 büyüme tahminini yüzde 1,3'e çıkardı

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Alman hükümetine danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), 2026 büyüme tahminini yüzde 0,5'ten yüzde 1,3'e, 2027 tahminini de yüzde 0,8'den yüzde 1'e yükseltti. Kurul, güçlü ihracat ve hızlı atlatılan enerji şoklarının toparlanmayı desteklediğini belirtti.

Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), beklentilerin üzerindeki ihracat performansı ve enerji şoklarının beklenenden hızlı atlatılması nedeniyle ülke ekonomisine ilişkin 2026 yılı büyüme tahminini yüzde 0,5'ten yüzde 1,3'e yükseltti.

Ekonomi profesörlerinden oluşan ve kamuoyunda "Ekonomi Bilgeleri" olarak bilinen SVR, "Zor Kararlarla Karşı Karşıya Olan Maliye Politikası" başlıklı yıllık raporunu yayımladı.

Kurul, mayısta yüzde 0,5 olarak açıkladığı 2026 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisini yüzde 1,3'e, 2027 yılı büyüme tahminini ise yüzde 0,8'den yüzde 1'e revize etti. Böylece Avrupa'nın en büyük ekonomisinin 2022'den bu yana ilk kez yüzde 1'in üzerinde büyüme kaydetmesi öngörülüyor.

Raporda, geçen yıl yüzde 2,2 olan yıllık enflasyonun bu yıl yüzde 2,8'e, gelecek yıl ise yüzde 3,3'e yükseleceği tahmin edildi.

Kamu borcunun GSYH'nin yüzde 98'ine çıkması riski

Ekonomik toparlanmaya rağmen Almanya'nın kamu maliyesinin giderek artan bir baskı altında olduğuna işaret edilen raporda, Alman koalisyon hükümetine bütçe harcamalarını dizginleme çağrısı yapıldı.

Raporda, halihazırda GSYH'nin yüzde 63'ü seviyesinde bulunan Almanya'nın kamu borcunun, yeniden silahlanma için yapılan borçlanmanın mevcut hızıyla devam etmesi halinde 2040'a kadar GSYH'nin yüzde 98'ine ulaşabileceği uyarısında bulunuldu. Bu yörüngenin Almanya'yı AB mali kurallarının belirlediği sınırların çok ötesine taşıyacağı belirtildi.

Bütçedeki açığın 2040'a kadar GSYH'nin yüzde 2,7'si ile yüzde 4,8'i arasına ulaşabileceğinin öngörüldüğü raporda, bütçe sorunlarını çözmek için yalnızca ek ekonomik büyümeye güvenmenin yeterli olmayacağı, bunun için "son 50 yılda görülmemiş büyüme oranlarına ihtiyaç duyulacağı" ve siyasetçilerin zor kararlar almaktan kaçınamayacağı kaydedildi.

Erken emeklilik ve savunma harcamalarına yönelik öneriler

Yükselen faiz giderlerinin ana bütçedeki finansman açıklarını büyüteceğine işaret edilen raporda, borçla finanse edilen savunma harcamalarının kademeli olarak azaltılması önerildi.

Raporda, savunma harcamalarındaki borç freni muafiyet eşiğinin 2031'den itibaren her yıl 0,25 yüzde puan artırılması tavsiye edilerek, söz konusu kademeli düzenlemenin 2040'a kadar GSYH'nin yüzde 4,6'sı oranında bir mali konsolidasyon anlamına geleceği ve hükümetin askeri harcamaların daha büyük bir kısmını vergiler veya diğer alanlardaki kesintilerle karşılamasını gerektireceği ifade edildi.

Sübvansiyonların azaltılması ve sosyal güvenlik sisteminde reforma gidilmesi gerektiği vurgulanan raporda, bu çerçevede 45 yıl prim ödemesi sonrası 63 yaşında erken emeklilik uygulamasının kaldırılması ve 2025'te kararlaştırılan "anne emekliliği" genişlemesinin 2027'den itibaren geri alınması önerildi.

Raporda, orta vadede vergi artışlarının da gündeme gelebileceği kaydedildi.

Toparlanmayı ihracat ve kamu tüketimi sürüklüyor

SVR Başkanı Monika Schnitzer, Berlin'de raporun sunumuna ilişkin düzenlenen basın toplantısında, "Belirgin bir ekonomik toparlanma görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Schnitzer, Alman ekonomisinde büyümeye ilişkin iyimser görünümün arkasında bahar aylarındaki güçlü ihracat performansının yanı sıra Orta Doğu'daki çatışmaların yol açtığı petrol ve enerji fiyatı şoklarının beklenenden daha hızlı atlatılmasının yattığını belirtti.

Mali konsolidasyonun büyümeyi engellemeyecek şekilde tasarlanması gerektiğini vurgulayan Schnitzer, yükün nesiller ile toplumsal gruplar arasında adil şekilde dağıtılmasının önemine dikkati çekti.

Raporun hükümete sunumunda konuşan Almanya Başbakanı Friedrich Merz de ülkenin karşı karşıya olduğu çok sayıda krize rağmen bu denli olumlu bir revizyon beklemediğini ifade ederek, "Bunlar, Almanya genelindeki işletmelerin yanı sıra özel haneler için de cesaret verici sinyaller. Alman ekonomisi yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor." dedi.

Almanya'nın savunma ve altyapı planı

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'un Avrupa'ya yönelik güvenlik taahhütlerini azaltma sinyali vermesi üzerine Almanya, 2025'te bütçe açığını GSYH'nin yüzde 0,35'i ile sınırlayan anayasal "borç freni" kuralını esnetmişti.

Bu kapsamda Alman koalisyon hükümeti, NATO'nun temel savunma harcamalarına GSYH'nin yüzde 3,5'ini ayırma hedefine ulaşmak için 2030'a kadar Alman ordusunu modernize etmek amacıyla 700 milyar avroya kadar harcama yapmayı planlıyor.

Mevcut kurallara göre, GSYH'nin yüzde 1'ini aşan savunma harcamaları borç freninden muaf tutuluyor ve yeni borçlanmayla finanse edilebiliyor.

Savunma harcamalarına ek, ülkenin eskiyen demir yolları, iletişim ağları ve diğer altyapı varlıklarına gelecek 10 yılda harcanmak üzere borçlanmayla finanse edilen 500 milyar avroluk fon oluşturulmuştu.

Kaynak: AA
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