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Özgür Seçmenler Partisi lideri Aiwanger'in Berlin'de otelde ölü bulunduğu bildirildi

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Özgür Seçmenler Partisi lideri Aiwanger'in Berlin'de otelde ölü bulunduğu bildirildi
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Bavyera Eyaleti Başbakan Yardımcılığı ve Özgür Seçmenler Partisi Genel Başkanlığı görevlerini yürüten 55 yaşındaki Hubert Aiwanger'in Berlin'deki Neuer Fritz Oteli'nde ölü bulunduğu bildirildi. Ölüm nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Haber: İlhan BABA

(MÜNİH) - Almanya'da Bavyera Eyaleti Başbakan Yardımcısı Hubert Aiwanger'in Berlin'de bir otelde ölü bulunduğu bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, aynı zamanda Özgür Seçmenler Partisi Genel Başkanı da olan Bavyera Eyaleti Başbakan Yardımcısı 55 yaşındaki Aiwanger, Berlin'de bulunan Neuer Fritz Oteli'nde ölü bulundu. Aiwanger'in ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2008'de ilk kez Bavyera Eyalet Meclisine giren Aiwanger, 2018 seçimlerinin ardından eyalet başbakan yardımcılığı görevini üstlenmişti.

26 Ocak 1971'de Aşağı Bavyera'nın Ergoldsbach kasabasında doğan Aiwanger, ziraat mühendisliği eğitimini 1995'te tamamladı. Siyasete girmeden önce ailesinin çiftliğinde çalıştı. Tanja Schweiger ile evli olan Aiwagner iki erkek çocuk babasıydı.

Kaynak: ANKA
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