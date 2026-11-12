Alman ordusunda cinsel taciz skandalı! Her 5 kadın askerden 2'si mağdur

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Alman ordusu Bundeswehr tarafından gerçekleştirilen kapsamlı araştırmada, yaklaşık 45 bin askerin deneyimleri incelendi. Araştırma sonuçları, kadın askerlerin her 5'inden 2'sinin son bir yıl içerisinde cinsel içerikli uygunsuz davranışlarla karşılaştığını ortaya koydu.

Araştırmada özellikle düşük rütbeli kadın askerler ile eşcinsel erkek askerlerin cinsel taciz ve uygunsuz davranışlara karşı daha savunmasız olduğu belirlendi. Bu tür davranışları gerçekleştiren kişilerin ise büyük çoğunluğunun erkek olduğu tespit edildi.

HER 100 ASKERDEN 2'Sİ CİNSEL ŞİDDETE MARUZ KALDI

Araştırmaya göre bildirilen olayların büyük bölümünü sözlü taciz oluşturdu. Ancak bulgular, uygunsuz davranışların yalnızca sözlü ifadelerle sınırlı kalmadığını da gösterdi.

Kadın ve erkek tüm askeri personelin yüzde 2'si, son bir yıl içerisinde cinsel şiddete maruz kaldığını bildirdi. Bu oran, ordudaki cinsel taciz sorununun fiziksel şiddet boyutuna da ulaştığını ortaya koydu.

SAVUNMA BAKANI SİSTEMATİK SORUNU KABUL ETTİ

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, araştırmanın ortaya koyduğu tablo karşısında ordudaki cinsel taciz sorununun sistematik bir nitelik taşıdığını kabul etti.

Pistorius, "Alman ordusunda cinsel içerikli uygunsuz davranışlara karşı sıfır tolerans vardır." açıklamasında bulundu. Ancak kadın askerlerin yüzde 40'ının son bir yılda bu tür davranışlara maruz kaldığını bildirmesi, ordudaki mevcut önlemlerin etkinliğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

TACİZ VAKALARI RESMİ KAYITLARIN ÇOK ÜZERİNDE

Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise cinsel taciz vakalarının büyük bölümünün resmi makamlara bildirilmemesi oldu. Pistorius, gerçek vaka sayısının resmi kayıtlara geçenlerin 3 ila 5 katı olabileceğini belirtti. Mağdurların olayları bildirmemesinde üstlerine duydukları güvensizlik ve şikayetlerin sonuçsuz kalacağı endişesinin etkili olduğu ortaya çıktı.

34 MADDELİK EYLEM PLANI HAZIRLANDI

Araştırmanın ardından Alman ordusunda cinsel tacizle mücadele için 34 maddelik bir eylem planı açıklandı. Plan kapsamında şikayet mekanizmalarının güçlendirilmesi, mağdurlara danışmanlık hizmetlerinin artırılması ve komutanların sorumluluklarının genişletilmesi öngörülüyor.

Pistorius, cinsel tacize göz yuman veya bu tür olaylara karşı gerekli adımları atmayan kişilerin yöneticilik görevlerini sürdüremeyeceğini vurguladı.