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Ayşe Işık, Dakar 2026'da bronz madalya kazanarak Türkiye'nin 6. madalyasını getirdi

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Milli tekvandocu Ayşe Işık, Dakar'daki 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda kızlar 63 kiloda bronz madalya kazandı. Yarı finalde Alman rakibi Luna Fellinger'e 2-0 mağlup olan Ayşe, bu sonuçla Türkiye'nin organizasyondaki 6. madalyasını kazandırdı.

Milli tekvandocu Ayşe Işık, 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda (Dakar 2026) bronz madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Senegal'in başkenti Dakar'daki organizasyonda milli sporcu Ayşe Işık, kızlar 63 kiloda mücadele etti.

Yarı finalde Alman rakibi Luna Fellinger'e 2-0 mağlup olan Ayşe, bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Türkiye, organizasyondaki 6. madalyasını kazandı.

Kaynak: AA
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