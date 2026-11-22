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GALATASARAY'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Aston Villa'yı konuk edeceği karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında 24 Kasım Salı günü saat 20.45'te İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk edecek. Karşılaşmada görev alacak hakemler açıklandı. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı