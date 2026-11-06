Sascha Stegemann kimdir? Celtic-Beşiktaş maçında Poku için penaltı veren Alman hakem

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 4. haftasında 5 Kasım 2026 akşamı Glasgow'daki Celtic Park'ta Celtic'e 3-2 yenildi ve puanını 7'de bıraktı. Maçı Alman hakem Sascha Stegemann yönetti. Siyah-beyazlıların ilk golü de onun verdiği penaltıdan geldi.

Stegemann'ın yardımcıları Christof Günsch ile Marco Achmüller'di; dördüncü hakem Martin Petersen, VAR'da ise Benjamin Brand görev yaptı.

SASCHA STEGEMANN CELTIC-BEŞİKTAŞ MAÇINDA HANGİ KARARI VERDİ?

Sascha Stegemann, 52. dakikada soldan ceza sahasına giren Ernest Poku'nun Lotomba'nın müdahalesiyle yerde kalması üzerine penaltı noktasını gösterdi. Junior Olaitan'ın vuruşunu kaleci Johnstone çeldi, dönen topu yine Olaitan ağlara gönderdi ve Beşiktaş 54. dakikada 1-0 öne geçti.

Fark uzun sürmedi. Celtic önce Callum Osmand, sonra Camilo Duran'ın golüyle skoru çevirdi; Orkun Kökçü 86. dakikada eşitliği sağlasa da Duran bir dakika sonra ikinci golünü atarak maçı bitirdi.

SASCHA STEGEMANN KİMDİR?

Sascha Stegemann, FIFA kokartlı Alman futbol hakemi. 2011'den beri Alman Futbol Federasyonu'nun (DFB) hakemi olarak görev yapan Stegemann, Ocak 2012'de 2. Bundesliga listesine girdi ve 2014'te Bundesliga'ya yükseldi. 2019'dan bu yana FIFA hakemi, UEFA sınıflamasında da birinci kategoride yer alıyor.

Bundesliga'ya terfi ettiğinde dönemin DFB Hakem Kurulu Başkanı Herbert Fandel onu "açık ve cesur" bir hakem diye tanımlamıştı.

SASCHA STEGEMANN KAÇ YAŞINDA?

Sascha Stegemann 41 yaşında. 6 Aralık 1984'te doğan hakem, Celtic maçından tam bir ay sonra 42'ye basacak.

SASCHA STEGEMANN NERELİ?

Sascha Stegemann, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Niederkassel'de doğdu ve hâlâ orada oturuyor. Bonn ile Köln arasındaki bu kentin kulübü 1. FC Niederkassel adına, Orta Ren Futbol Birliği'ne bağlı olarak düdük çalıyor.

SASCHA STEGEMANN NE İŞ YAPIYOR?

Sascha Stegemann hakemliğin yanında kamu yöneticisi olarak çalışıyor. Kamu yönetimi diploması var, birinci devlet sınavını (Staatsexamen) da geçti.

SASCHA STEGEMANN HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Sascha Stegemann, Bundesliga'daki ilk maçına 31 Ağustos 2014'te Mainz 05-Hannover 96 karşılaşmasında çıktı. 2022'de Freiburg ile Leipzig arasındaki Almanya Kupası finalini yönetti.

Kariyerinin en çok konuşulan maçı ise Nisan 2023'teki Bochum-Borussia Dortmund karşılaşması oldu. Stegemann, Karim Adeyemi'nin ceza sahasında düşürüldüğü pozisyonda penaltı vermedi ve VAR da onu monitöre çağırmadı; maç 1-1 bitti, Dortmund liderliği kaybetti, şampiyonluğu sezonun son haftasında Bayern Münih aldı. Hakem ertesi gün hata yaptığını kabul etti. Sonradan anlattığına göre kendisine ve ailesine gelen tehditler yüzünden dört hafta polis koruması altında yaşadı.