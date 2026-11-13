Fenerbahçe ile mahkemelik olmuştu! Eski yıldızın yeni mesleği şaşırttı

Fenerbahçe ile mahkemelik olmuştu! Eski yıldızın yeni mesleği şaşırttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertli kulüple yaşadığı hukuki süreçle hafızalara kazınan Max Kruse, futbolu bıraktıktan sonra bambaşka bir sektöre adım attı. 38 yaşındaki eski Alman futbolcu, kendi markasını kurarak dondurma üretimine başladı. Kruse, Borussia Dortmund başta olmak üzere birçok Alman kulübünün renklerine özel dondurmalar hazırlıyor.
- Profesyonel futbolu 2023'te bırakan Max Kruse, "Byce – Ice Cream for True Fans" markasıyla dondurma sektörüne girdi.
- Kruse'nin markası, Borussia Dortmund, MSV Duisburg, VfL Bochum, Preußen Münster, Fortuna Düsseldorf ve Arminia Bielefeld taraftarları için kulüp renklerinde 330 mililitrelik ambalajlarda dondurma üretiyor.
- Kruse, 2019-2020 sezonunda giydiği Fenerbahçe formasıyla yaşadığı alacak anlaşmazlığını FIFA'ya taşımış, taraflar 29 Aralık 2020'de anlaşmaya varmıştı.
Kariyerinde Fenerbahçe'nin yanı sıra Almanya'nın önemli kulüplerinde de forma giyen Max Kruse, profesyonel futbol hayatını noktaladıktan sonra sürpriz bir girişime imza attı. Eski Alman milli futbolcu, "Byce – Ice Cream for True Fans" (Gerçek Taraftarlar İçin Dondurma) adını verdiği markasıyla dondurma sektörüne girdi.
Alman basınına konuşan Kruse, projesini Almanya'da oldukça popüler olan ve görünümü bir tabak makarnayı andıran Spaghetti Eis tatlısından esinlenerek geliştirdiklerini anlattı.
FUTBOL TAKIMLARINA ÖZEL DONDURMA ÜRETİYOR
Kruse, yeni işini şu sözlerle anlattı:
"Şimdi dondurma yapıyorum, özellikle kulüp dondurmaları. Borussia Dortmund gibi kulüplerle çalışıyoruz ve her kulübün renklerinde dondurmalar sunuyoruz."
330 mililitrelik özel ambalajlarda satışa sunulan dondurmalar, Borussia Dortmund'un yanı sıra MSV Duisburg, VfL Bochum, Preußen Münster, Fortuna Düsseldorf ve Arminia Bielefeld taraftarlarıyla buluşuyor. Eski futbolcu, önümüzdeki dönemde daha fazla kulüple anlaşarak markasını büyütmeyi hedefliyor.
DONDURMALARI BİZZAT KENDİSİ ÜRETİYOR
Max Kruse, girişimini Paderborn döneminde tanıştığı ve ailesi yaklaşık 30 yıldır dondurmacılıkla uğraşan yakın bir arkadaşıyla birlikte yürütüyor. Üretim sürecinde bizzat görev aldığını belirten Kruse, kulüplerle anlaşma sağlamanın kolay olmadığını da söyledi. Birçok Alman kulübünün büyük dondurma firmalarıyla mevcut sözleşmeleri bulunduğunu ifade eden eski futbolcu, buna rağmen önemli takımlarla iş birliği yapmayı başardıklarını dile getirdi.
FENERBAHÇE İLE MAHKEMELİK OLMUŞTU
Max Kruse, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giymiş ancak sarı-lacivertli kulüpten olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Alman futbolcu, koronavirüs pandemisi döneminde alacaklarının ödenmediğini belirterek 18 Haziran 2020'de sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.
Kruse, yaklaşık 7,5 milyon euro talebiyle konuyu FIFA'ya taşırken Fenerbahçe yönetimi de sözleşmenin haksız feshedildiğini savunarak oyuncudan yaklaşık 18 milyon euro tazminat istemişti. Taraflar arasındaki hukuki süreç, 29 Aralık 2020'de anlaşmaya varılmasıyla sona ermişti.
2023'TE PROFESYONEL FUTBOLU BIRAKTI
Kariyeri boyunca Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg ve Union Berlin gibi takımlarda da oynayan Max Kruse, 2023 yılında profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırdı. Amatör seviyede futbol oynamayı sürdüren Kruse, artık zamanının önemli bir bölümünü dondurma girişimine ayırıyor.