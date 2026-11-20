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Ara transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, savunma hattı için rotasını Almanya'ya çevirdi. Nathan Ake'nin üst üste yaşadığı sakatlıkların ardından doğrudan ilk 11'de forma giyebilecek bir stoper arayışına giren sarı-lacivertlilerin, Bayern Münih'te oynayan Kim Min-jae'yi gündemine aldığı belirtildi.

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi, daha önce sarı-lacivertli formayı giyen Güney Koreli savunmacıyı transfer listesinin ilk sırasına yerleştirdi.

BAYERN MÜNİH 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Fenerbahçe'nin Kim Min-jae transferi için Bayern Münih ile temas kurduğu aktarıldı. Alman ekibinin 29 yaşındaki stoperin bonservisi için 20 milyon euro talep ettiği öne sürüldü. Sarı-lacivertli yönetimin, transfer görüşmelerini ilerletmek için Kim Min-jae'nin vereceği kararı beklediği ifade edildi.

SON SÖZ KIM MIN-JAE'NİN

Fenerbahçe'nin eski yıldızını yeniden kadrosuna katmak istediği, ancak transferin gerçekleşmesinde futbolcunun kararının belirleyici olacağı belirtildi. Güney Koreli savunmacının yeniden Fenerbahçe forması giymeye sıcak bakması halinde sarı-lacivertlilerin Bayern Münih ile resmi transfer görüşmelerine başlayacağı kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi