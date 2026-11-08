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Berlin'de Bundestag önünde Almanya bayrağı indirilip yerine Filistin bayrağı asıldı

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Berlin'de Bundestag önünde bir eylemci Almanya bayrağını indirip yerine Filistin bayrağı astı. Polis, üç kişinin gözaltına alındığını, soruşturma başlatıldığını ve 27 yaşındaki şüphelinin eylemini Filistin'e dayanışma amacıyla yaptığını söylediğini bildirdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Federal Meclisin (Bundestag) önünde asılı bulunan Almanya bayrağı indirilerek yerine büyük bir Filistin bayrağı asıldı.

Polis sözcüsü Martin Halweg, Alman medyasına yaptığı açıklamada, Meclis binası önünde bulunan üç eylemciden birinin direğe tırmandıktan sonra Alman bayrağını indirerek Filistin bayrağını astığını, diğer iki kişinin de bunu cep telefonlarıyla kaydettiğini ifade etti.

Üç kişinin gözaltına alındığını aktaran Halweg, bu kişilerin göçmen kökenine işaret eden belirgin bir geçmişlerinin bulunmadığını ve Alman vatandaşı olduklarını bildirdi.

Olayla ilgili devletin ve devlet sembollerinin aşağılanması şüphesiyle soruşturma başlatıldığını belirten Halweg, 27 yaşındaki şüphelinin eylemini Filistin'e dayanışma amacıyla yaptığını söylediğini aktardı.

Sözcü Halweg ayrıca, bu nedenle olayın ayrıca toplanma hakkına ilişkin düzenlemelerin ihlali kapsamında da değerlendirildiğini dile getirdi.

Sosyal medyadaki görüntülerde, 27 yaşındaki kişinin Meclis binası önündeki bayrak direğine tırmanarak önce Alman bayrağını çıkartıp yerine Filistin bayrağını astığı görülüyor.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, şüpheliyi ve Filistin bayrağını indirmek için merdivenli araç kullandı.

Kaynak: AA
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