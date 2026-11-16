TKYB'nin kredi portföyünün yüzde 96'sını sürdürülebilirlik temalı krediler oluşturuyor

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, eylül itibarıyla bankanın toplam kredi portföyünün yüzde 96'sının sürdürülebilirlik temalı kredilerden oluştuğunu belirterek, "İklim odaklı finansmanın portföyümüzdeki payı ise yüzde 56 seviyesinde." dedi.

İklim değişikliğine ilişkin risklerin finansal sistemle doğrudan etkileşimi güçlenirken çevre duyarlılığı yüksek ve sürdürülebilirlik anlamında güçlü projelere yönelik kaynak aktarımı önem kazanmaya devam ediyor.

Son dönemde küresel finansal gündeme hızla yerleşen iklimle bağlantılı finansal istikrar riskleri, orta ve uzun vadede dikkatle ele alınması gereken önemli başlıklar arasında ilk sıralardaki yerini aldı.

Bu doğrultuda bu yıl Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ), dünyanın farklı ülkelerinden devlet liderlerini, bakanları, finans kuruluşlarını ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiriyor.

Konferansta emisyon hedefleri ve uygulama, iklim finansmanı, uyum ve dayanıklılık gibi konular ele alınırken Cop31'in temel meselesi artık yalnızca iklim hedefleri belirlemek değil, bu hedeflerin hangi yatırımlarla ve hangi takvimde hayata geçirileceğine karar vermek olarak kabul ediliyor. Bu nedenle konferans, iklim diplomasisinin yanı sıra küresel finansman ve ticaret politikaları açısından da önem taşıyor.

Dünya genelinde yeşil finansman, sürdürülebilir yatırımların ağırlık kazandığı bu dönemde, Türkiye de iç ve dış finansman kaynağını doğru projelere aktarım noktasında önemli rol oynuyor.

"Cop31 kapsamında Alman Kalkınma Bankası ile 250 milyon avroluk kredi anlaşması imzaladık"

TKYB Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TKYB olarak sürdürülebilir kalkınmayı faaliyetlerinin merkezinde konumlandırdıklarını ve Türkiye'nin yeşil dönüşümünü hızlandıracak, üretim kapasitesini ve rekabet gücünü artıracak yatırımlara uzun vadeli finansman sağladıklarını belirtti.

Bu yılın ilk 6 ayında Dünya Bankası, Japonya Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve Asya Kalkınma Bankası gibi uluslararası finans kuruluşlarından yaklaşık 1 milyar dolar tutarında kaynak temin ettiklerini bildiren Öztop, yılın devamında ise Dünya Bankası ile yaklaşık 630 milyon dolarlık iki ek finansman anlaşması, COP31 kapsamında da Alman Kalkınma Bankası (KfW) ile 250 milyon avroluk kredi anlaşması imzaladıklarını kaydetti.

Öztop, bu kaynaklarla yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, sanayinin yeşil dönüşümü ve iklim dostu yatırımların finansmanına yönelik kapasiteyi daha da güçlendirdiklerinin altını çizdi.

Uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirdikleri güçlü işbirlikleri sayesinde Türkiye ekonomisine uzun vadeli ve uygun koşullu kaynak kazandırmayı, bu kaynakları Türkiye'nin öncelikli yatırım alanlarıyla buluşturmayı sürdürdüklerini söyleyen Öztop, "COP31'in Türkiye'de düzenlenmesini de iklim finansmanına erişimin güçlendirilmesi, yeni uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi ve yeşil dönüşüm yatırımlarının hızlandırılması açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Öztop, Eylül 2026 itibarıyla bankanın toplam kredi portföyünün yüzde 96'sının sürdürülebilirlik temalı kredilerden oluştuğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"İklim odaklı finansmanın portföyümüzdeki payı ise yüzde 56 seviyesinde. Bu oranlar, sürdürülebilirliğin Bankamız açısından tamamlayıcı bir faaliyet alanı değil, kredi portföyümüzün ve kalkınma bankacılığı yaklaşımımızın merkezinde yer alan stratejik bir öncelik olduğunu ortaya koyuyor.

Bu finansmanın önemli bir bölümünü ülkemizin enerji dönüşümünü destekleyen yatırımlara yönlendiriyoruz. Yenilenebilir enerji alanında sağladığımız finansmanla, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine ve karbon emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunuyoruz. Nitekim Bankamızın finansman sağladığı projelerin Türkiye'nin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücü içindeki payı yaklaşık yüzde 7 seviyesinde bulunuyor."

Öztop, bu büyüklüğün, bankanın yalnızca finansman sağlayan bir kurum olarak değil, Türkiye'nin enerji dönüşümünde etkin rol üstlenen bir kalkınma finansmanı kuruluşu olarak konumunu da gösterdiğini dile getirdi.

"Türkiye'nin enerji dönüşümü için 2040 yılına kadar yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç duyuluyor"

TKYB Genel Müdürü Öztop, Türkiye'de yeşil tahvil, sürdürülebilir tahvil ve sürdürülebilirlik bağlantılı borçlanma araçlarına yönelik ilginin giderek arttığını belirterek, "Kamu ve özel sektörün bu alandaki girişimleri, sürdürülebilir finansman ekosisteminin gelişmesi, sermaye piyasalarının çeşitlenmesi ve uluslararası sermayenin ülkemize yönlendirilmesi açısından önemli fırsatlar sunuyor. Bu gelişimi destekleyen en önemli unsurlardan biri de düzenleyici çerçevenin güçlenmesi." diye konuştu.

Öztop, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Ağustos 2026'da kabul edilen Yeşil, Sürdürülebilir ve Sosyal Sermaye Piyasası Araçları Rehberi ile Sürdürülebilirlik Bağlantılı Sermaye Piyasası Araçları Rehberi'nin, ihraç süreçlerinde şeffaflığı ve öngörülebilirliği artıran önemli adımlar olduğunu ifade etti.

Bu düzenlemelerin, uluslararası standartlarla uyumu güçlendirerek hem ihraççıların hem de yatırımcıların güvenini artıracağına inandıklarının altını çizen Öztop, "Bununla birlikte, bu piyasaların gelişimini yalnızca ihraç sayısı veya finansman hacmi üzerinden değerlendirmemek gerekiyor. Asıl önemli olan, sağlanan kaynakların ölçülebilir çevresel ve sosyal fayda yaratan yatırımlara yönlendirilmesi ve bu etkinin şeffaf biçimde raporlanmasıdır." şeklinde konuştu.

Öztop, bu doğrultuda uluslararası standartlarla uyumlu raporlama, bağımsız doğrulama mekanizmaları, güvenilir etki ölçümü ve finanse edilebilir proje havuzlarının geliştirilmesinin, piyasanın kalıcı biçimde büyümesi açısından belirleyici olacağını söyledi.

2027 yılında yeşil dönüşüm yatırımlarına yönelik finansman ihtiyacının hem ölçek hem de kapsam bakımından artarak devam etmesini beklediklerini aktaran Öztop, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi, enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi, sanayimizin uluslararası rekabet gücünün korunması ve Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi gelişmeler, bu ihtiyacı şekillendiren temel unsurlar arasında yer alıyor. COP31 kapsamında ortaya konulan hedefler de önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulacak yatırımın büyüklüğünü somut biçimde gösteriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın öngörülerine göre Türkiye'nin enerji dönüşümü için 2040 yılına kadar yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç duyuluyor. Diğer taraftan, Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) işbirliğiyle oluşturulan Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu kapsamında 2030 yılına kadar 5 milyar avronun üzerinde yatırımın hayata geçirilmesi hedefleniyor."

Öztop, bu çerçevede yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesi, elektrik iletim ve dağıtım altyapısının modernizasyonunun, enerji verimliliği ve sanayide düşük karbonlu üretim teknolojilerine geçiş öncelikli yatırım alanları olacağını bildirdi.

Bunun yanı sıra su kaynaklarının verimli kullanımı, iklim değişikliğine uyum, sürdürülebilir tarım ve dirençli şehirler gibi alanların da finansman gündeminde giderek daha fazla yer alacağını öngördüklerini dile getiren Öztop, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu dönüşümün başarıya ulaşması için yalnızca finansman hacminin artırılması değil, kaynakların çeşitlendirilmesi ve özel sektör yatırımlarının harekete geçirilmesi de büyük önem taşıyor. Uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarıyla işbirliklerinin güçlendirilmesi, uzun vadeli kaynakların teknik destek, garanti ve risk paylaşımı mekanizmalarıyla desteklenmesi, farklı finansman modellerinin etkin kullanılması ve özel sermayenin sürece daha fazla dahil edilmesi, yatırımların hızlanmasına katkı sağlayacaktır.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak 2027 yılında da uluslararası kaynakları ülkemizin yatırım öncelikleriyle buluşturmaya, özel sektörün yeşil dönüşüm yatırımlarını desteklemeye ve sürdürülebilir kalkınmanın finansmanında aktif rol üstlenmeye devam edeceğiz. Finansmanı yalnızca bugünün yatırım ihtiyacını karşılayan bir kaynak olarak değil, Türkiye'nin gelecekteki üretim gücünü, rekabetçiliğini ve sürdürülebilir büyümesini destekleyen stratejik bir araç olarak görüyoruz."

Kaynak: AA