Trabzonspor Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Trabzonspor Avrupa maçı ne zaman? Trabzonspor Freiburg muhtemel 11'leri belli oldu mu?

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Konferans Ligi'nde oynadığı ilk iki maçı kazanarak 6 puan toplayan Trabzonspor, Freiburg karşısında da galibiyet hedefliyor. Bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki 160. maçına çıkacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İşte Trabzonspor Freiburg maçının yayın kanalı, tarihi, saati, eksikleri ve hakemi.

TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Freiburg maçı yarın, 5 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftası kapsamında gerçekleştirilecek.

TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Freiburg maçı, Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.

TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Freiburg maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

TRT 1 KANAL NUMARALARI

TRT 1, uydu ve dijital platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

D Smart: 26. kanal

Digiturk: 23. kanal

Fil Box: 20. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor ile Freiburg arasındaki karşılaşma, Trabzon'daki Papara Park'ta oynanacak. Bordo-mavililer, taraftarının desteğini arkasına alarak Alman ekibi karşısında 3 puan arayacak.

TRABZONSPOR AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor'un Avrupa'daki bir sonraki maçı, yarın akşam Freiburg ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi 3. hafta karşılaşması. Bordo-mavililer, 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.45'te Freiburg'u konuk edecek.

TRABZONSPOR FREIBURG MUHTEMEL 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Trabzonspor Freiburg maçının muhtemel 11'leri henüz netlik kazanmadı. UEFA kuralları gereği takımlar, resmi ilk 11'lerini karşılaşmanın başlamasından yaklaşık 1 saat önce açıklıyor. Bu nedenle iki takımın ilk 11'lerinin 5 Kasım Perşembe günü saat 19.45 civarında belli olması bekleniyor.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER KİMLER?

Trabzonspor'da Freiburg maçı öncesinde 5 eksik bulunuyor. Sidny Cabral, gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olarak forma giyemeyecek. Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve genç kaleci Onuralp Çevikkan ise sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada görev alamayacak.

TRABZONSPOR FREIBURG MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trabzonspor Freiburg maçını Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ve Sander Saga yapacak.

TRABZONSPOR KONFERANS LİGİ'NDE KAÇ PUAN TOPLADI?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı ilk iki maçı kazanarak 6 puan topladı. Bordo-mavililer, ilk maçında deplasmanda Finlandiya ekibi KuPS'u 4-2 mağlup etti. Trabzonspor, ikinci maçında ise sahasında İskoçya temsilcisi Hearts'ı 2-0 yendi.

TRABZONSPOR AVRUPA'DA 160. MAÇINA ÇIKIYOR

Trabzonspor, Freiburg karşısında Avrupa kupalarındaki 160. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, bu tarihi maçı galibiyetle taçlandırarak Konferans Ligi'nde ilk 8 hedefine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor.

Trabzonspor - Freiburg maçı muhtemel 11’leri

Trabzonspor : Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Melih, Fabinho, Muçi, Salah, Saviolo, Onuachu

Freiburg : Backhaus, Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo, Engelhardt, Eggestein, Suzuki, Beste, Scherhant, Matanovic