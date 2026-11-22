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Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'yı ağırlayacağı mücadelenin hakemi açıklandı.

KRİTİK MAÇTA SIEBERT DÜDÜK ÇALACAK

UEFA'dan yapılan duyuruya göre, 24 Kasım Salı günü RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

OKAN BURUK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Daniel Siebert, daha önce Galatasaray'ın deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada düdük çalmıştı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, o dönem bu atamaya "İsviçre'nin Alman kantonunun takımıyla oynuyoruz, Alman hakem geliyor... Maça da arabayla gelmiştir muhtemelen... İnşallah ikinci maça da Azeri hakem atarlar..." sözleriyle tepki göstermişti.