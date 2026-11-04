Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Okan Buruk'un Stuttgart'a yaptığını görenler gözlerine inanamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Okan Buruk'un Stuttgart'a yaptığını görenler gözlerine inanamadı
Güncelleme:
1 yorum Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk'un taktik anlayışı övgü topladı. Maça yenilgisiz gelen ve önde baskısıyla tanınan Alman ekibine karşı sarı-kırmızılıların sahadaki yerleşimi dikkat çekti. Futbolseverler, "0 yenilgiyle gelen pres takımına yaptığına bak" yorumunda bulundu.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti.
  • Galatasaray'ın gollerini Aleksey Batrakov 12 ve 15. dakikalarda attı.
  • Karşılaşmanın 12. dakikasında Galatasaray'ın Stuttgart ceza sahası çevresinde kalabalık bir hücum hattıyla yerleştiği görüntülendi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı Aleksey Batrakov'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların aldığı galibiyetin ardından Okan Buruk'un rakibine karşı uyguladığı oyun planı da konuşulmaya başlandı. Özellikle karşılaşmanın ilk bölümünden paylaşılan bir görüntü, Galatasaray'ın hücumdaki oyuncu yerleşimini gözler önüne serdi.

OKAN BURUK'UN TAKTİĞİNE ÖVGÜ YAĞDI

Karşılaşmanın 12. dakikasına yaklaşılırken kaydedilen görüntüde Galatasaray'ın Stuttgart ceza sahası çevresine yerleştiği ve rakip savunmayı kalabalık bir hücum hattıyla zorladığı görüldü. Alman ekibinin savunma yerleşimine karşı sarı-kırmızılı futbolcuların aldığı pozisyonlar dikkat çekti.

"0 YENİLGİYLE GELEN PRES TAKIMINA YAPTIĞINA BAK"

Galatasaray'ın oyun anlayışını değerlendiren futbolseverler, Okan Buruk'un taktik tercihlerini övdü. Özellikle Stuttgart'ın önde baskı yapan oyununa karşı Galatasaray'ın hücumdaki görüntüsü üzerinden "0 yenilgiyle gelen pres takımına yaptığına bak" yorumları yapıldı.

GALİBİYETİ GETİREN RUS YILDIZDAN

Sarı-kırmızılı ekip, Stuttgart karşısında Aleksey Batrakov'un 12 ve 15. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir galibiyete imza attı.

İlgili Haberler
Galatasaray, UEFA'ya gidiyorGalatasaray, UEFA'ya gidiyor
Kameralardan kaçamamıştı! Lucas Torreira'dan ilginç Jakobs paylaşımıKameralardan kaçamamıştı! Lucas Torreira'dan ilginç Jakobs paylaşımı
Dün geceye damga vurdu! Alman muhabirin zor anlarıDün geceye damga vurdu! Alman muhabirin zor anları
Alman Basını, Galatasaray taraftarını yere göğe sığdıramadıAlman Basını, Galatasaray taraftarını yere göğe sığdıramadı
Galatasaray paraya para demiyor! İşte kasasına giren servetGalatasaray paraya para demiyor! İşte kasasına giren servet
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı! İşte ilk görüntüler
Kaan Kubilay Kundakçı cinayeti davasında beraat kararına babadan tepki: Baş mimarı Aleyna

Acılı babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na ağır suçlama: Baş mimarı o
Galatasaray paraya para demiyor! İşte kasasına giren servet

Galatasaray paraya para demiyor! İşte kasasına giren servet
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıali çakmak:sondakika.com okurlarından

büyük hoca olacak.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katar'da yarın ülke genelinde yağmur duası yapılacak

Dünyanın en zengin ülkelerinden! Yarın duaya çıkıyorlar
Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı! YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı

Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı! TBMM gündemine taşındı

Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler birer birer ekrandan çekiliyor

Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler ekrana gelmedi
İngiliz basınından Emre Belözoğlu yorumu: Efsane eski kulübüne geri döndü!

İngiliz basınından Emre Belözoğlu yorumu: Efsane eski kulübüne geri döndü!
474 milyon dolar harcayan Elon Musk'tan seçim sonrası olay sözler

474 milyon dolar harcayan Elon Musk'tan seçim sonrası olay sözler
Dün geceye damga vurdu! Alman muhabirin zor anları

Alman muhabirin zor anları!
CHP'de bir belediye başkanı daha istifa etti! Görevine bağımsız devam edecek

Belediye başkanı partisinden istifa etti