Okan Buruk'un Stuttgart'a yaptığını görenler gözlerine inanamadı

Okan Buruk'un Stuttgart'a yaptığını görenler gözlerine inanamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk'un taktik anlayışı övgü topladı. Maça yenilgisiz gelen ve önde baskısıyla tanınan Alman ekibine karşı sarı-kırmızılıların sahadaki yerleşimi dikkat çekti. Futbolseverler, "0 yenilgiyle gelen pres takımına yaptığına bak" yorumunda bulundu.
- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti.
- Galatasaray'ın gollerini Aleksey Batrakov 12 ve 15. dakikalarda attı.
- Karşılaşmanın 12. dakikasında Galatasaray'ın Stuttgart ceza sahası çevresinde kalabalık bir hücum hattıyla yerleştiği görüntülendi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı Aleksey Batrakov'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların aldığı galibiyetin ardından Okan Buruk'un rakibine karşı uyguladığı oyun planı da konuşulmaya başlandı. Özellikle karşılaşmanın ilk bölümünden paylaşılan bir görüntü, Galatasaray'ın hücumdaki oyuncu yerleşimini gözler önüne serdi.
OKAN BURUK'UN TAKTİĞİNE ÖVGÜ YAĞDI
Karşılaşmanın 12. dakikasına yaklaşılırken kaydedilen görüntüde Galatasaray'ın Stuttgart ceza sahası çevresine yerleştiği ve rakip savunmayı kalabalık bir hücum hattıyla zorladığı görüldü. Alman ekibinin savunma yerleşimine karşı sarı-kırmızılı futbolcuların aldığı pozisyonlar dikkat çekti.
"0 YENİLGİYLE GELEN PRES TAKIMINA YAPTIĞINA BAK"
Galatasaray'ın oyun anlayışını değerlendiren futbolseverler, Okan Buruk'un taktik tercihlerini övdü. Özellikle Stuttgart'ın önde baskı yapan oyununa karşı Galatasaray'ın hücumdaki görüntüsü üzerinden "0 yenilgiyle gelen pres takımına yaptığına bak" yorumları yapıldı.
GALİBİYETİ GETİREN RUS YILDIZDAN
Sarı-kırmızılı ekip, Stuttgart karşısında Aleksey Batrakov'un 12 ve 15. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir galibiyete imza attı.