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Rubio, Alman mevkidaşıyla seyrüsefer serbestisi ve savunma iş birliğini görüştü

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Rubio, Alman mevkidaşıyla seyrüsefer serbestisi ve savunma iş birliğini görüştü
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Almanya Dışişleri Bakanı ile seyrüsefer serbestisi, savunma iş birliği ve ticari ilişkileri görüştü. Rubio, Almanya ile ortaklığın transatlantik barış ve güvenlik için önemli olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Almanya Dışişleri Bakanı ile gerçekleştirdiği görüşmede seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması, savunma iş birliğinin güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konularını ele aldı. Rubio, Almanya ile ortaklığın transatlantik barış ve güvenlik açısından önemli olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Almanya Dışişleri Bakanı ile bir araya geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Görüşmede denizlerde seyrüsefer serbestisinin korunması, savunma alanındaki iş birliğinin artırılması ve ABD ile Almanya arasındaki ticari ilişkilerin derinleştirilmesi konuları değerlendirildi.

Rubio, görüşmeye ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Almanya Dışişleri Bakanı ile seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınmasını, savunma iş birliğinin güçlendirilmesini ve ticari ilişkilerimizin derinleştirilmesini görüştük."

"ALMANYA İLE ORTAKLIĞIMIZ TRANSATLANTİK GÜVENLİK AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Almanya ile ilişkilerin transatlantik güvenlik bakımından taşıdığı öneme dikkat çeken Rubio, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Almanya ile ortaklığımız transatlantik barış ve güvenlik açısından önemlidir."

Kaynak: ANKA
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