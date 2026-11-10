Loris Karius kimdir? Bayern Münih'in listesine giren eski Beşiktaşlı kaleci

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Kariyeri birkaç yıl önce bitti denen Loris Karius, Almanya'nın en büyük kulübünün radarına girdi. Sky Sport Almanya'nın haberine göre Bayern Münih, Manuel Neuer'in yerini düşünürken listesine Karius'u da yazdı.

Karius bu sezon Schalke 04'te 11 maçta forma giydi, 15 gol yedi ve 3 maçta kalesini gole kapattı.

LORİS KARİUS BAYERN MÜNİH'E Mİ GİDİYOR?

Loris Karius'un Bayern Münih'e transferi kesinleşmiş değil; adı, kulübün deneyimli kaleci arayışındaki kısa listede geçiyor. Bayern'de ilk tercih genç kaleci Jonas Urbig. Kulüp, onun yanına rekabet edecek tecrübeli bir isim istiyor.

Aynı listede Hoffenheim'ın kalecisi Oliver Baumann da var. Karius'un Schalke ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor ve transferin, Schalke'nin sezon sonunda Bundesliga'ya çıkıp çıkmamasına bağlı olduğu belirtiliyor. Bayern'den bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

LORİS KARİUS KİMDİR?

Loris Karius, Alman kaleci. Liverpool forması giydiği yıllarda tanındı, 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e 3-1 kaybedilen maçta iki golde payı olan hatalarıyla gündeme oturdu. Maçtan sonra Massachusetts General Hospital'daki doktorlar finalde beyin sarsıntısı geçirdiğini tespit etti; Jürgen Klopp da bunun oyununu etkilediğini söyledi.

1,90 boyundaki Karius, Almanya'nın U16'dan U21'e kadar tüm genç milli takımlarında oynadı. A Milli Takım'da forma giymedi.

LORİS KARİUS KAÇ YAŞINDA?

Loris Karius 33 yaşında. 22 Haziran 1993'te Almanya'nın Biberach an der Riß kentinde doğdu.

LORİS KARİUS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Loris Karius futbola Mettenberg'de başladı, SSV Ulm ve Stuttgart altyapılarından sonra 2010'da Manchester City altyapısına geçti. 2011'de kiralık gittiği Mainz, bir yıl sonra bonservisini aldı. 2014-2015 sezonunda Mainz'ın kalesi tamamen ondaydı.

Liverpool 2016'da Karius için 6,2 milyon euro ödedi. Final yenilgisinin ardından Beşiktaş'a (2018-2020) ve Union Berlin'e (2020-2021) kiralandı. 2022'de Newcastle United'a gitti, orada pek süre bulamadı. Ocak 2025'te bonservissiz olarak Schalke 04'e imza attı ve ilk kaleciliğe yükseldi.

LORİS KARİUS BEŞİKTAŞ'TAN NEDEN AYRILDI?

Loris Karius, ödenmeyen maaşları yüzünden 4 Mayıs 2020'de Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı feshetti ve alacakları için kulübü FIFA'ya şikâyet etti. Siyah-beyazlı formayla iki sezonda 55 lig maçına çıktı; yediği hatalı goller yüzünden tribünlerin tepkisini de çekti.

LORİS KARİUS'UN EŞİ KİM?

Loris Karius, İtalyan televizyon sunucusu Diletta Leotta ile evli. 2022'den beri birlikte olan çift, 22 Haziran 2024'te, Karius'un doğum gününde, Sicilya açıklarındaki Vulcano Adası'nda evlendi. Çiftin 2023 doğumlu bir kızı var.