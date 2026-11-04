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Leipzig - Manchester City maçı hangi kanalda, Leipzig Manchester City nereden CANLI izlenir?

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Leipzig - Manchester City maçı hangi kanalda, Leipzig Manchester City nereden CANLI izlenir?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Alman ekibi RB Leipzig, bugün sahasında İngiliz devi Manchester City'yi ağırlayacak. Avrupa futbolunun takipçileri, haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinin hangi kanaldan yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Leipzig, iç saha avantajını kullanarak Manchester City karşısında puan arıyor. Manchester City ise Almanya deplasmanından galibiyetle dönerek üst sıralardaki iddiasını sürdürmek istiyor. Mücadele, tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Leipzig Manchester City maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

LEIPZIG MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Leipzig Manchester City maçı, tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TABİİ SPOR KANAL NUMARASI

tabii Spor, Turkcell TV+'ta 75. kanaldan izlenebiliyor. Kanalın yayınlarına ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de erişilebiliyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

LEIPZIG MANCHESTER CITY NEREDEN CANLI İZLENİR?

Leipzig Manchester City maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor kanalında takip edebilecek. Mücadele ayrıca Turkcell TV+ üzerinden tabii Spor kanalında da izlenebilecek. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için izleyicilerin maç öncesinde resmi yayıncının duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.

LEIPZIG MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?

Leipzig Manchester City maçı bugün, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası kapsamında gerçekleştirilecek.

LEIPZIG MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Leipzig Manchester City maçı, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi başlama düdüğünden itibaren tabii Spor üzerinden canlı takip edebilecek.

LEIPZIG MANCHESTER CITY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Leipzig ile Manchester City arasındaki karşılaşma, Almanya'nın Leipzig kentindeki Red Bull Arena'da oynanacak. Ev sahibi Leipzig, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.

HAALAND GOL KRALLIĞI YARIŞINDA

Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği 2 maçta 4 gol atarak gol krallığı yarışında zirvedeki isimler arasında yer alıyor. Haaland, Leipzig karşısında da İngiliz ekibinin en büyük kozu olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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