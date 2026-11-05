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Alman Bakan otelde ölü bulundu

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Alman Bakan otelde ölü bulundu
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Almanya'da Bavyera Eyaleti Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Hubert Aiwanger, Berlin'deki Neuer Fritz Oteli'nde ölü bulundu. Özgür Seçmenler Partisi Genel Başkanı da olan 55 yaşındaki Aiwanger'in partisinin Berlin'deki başkent temsilciliğinin açılışına katılması bekleniyordu. Ancak kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle etkinliğe katılmadığı ve otelde kaldığı belirtildi.

Almanya'nın Bavyera Eyaleti Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Hubert Aiwanger, Berlin'de konakladığı otelde 55 yaşında hayatını kaybetti. Aiwanger'in ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Almanya'da Bavyera Eyaleti Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Hubert Aiwanger'in Berlin'de kaldığı otelde ölü bulunduğu bildirildi. Özgür Seçmenler (Freie Wähler) Partisi Genel Başkanı olan 55 yaşındaki Aiwanger'in ölüm haberi, Alman basınında geniş yer buldu.

BERLİN'DEKİ OTELDE ÖLÜ BULUNDU

Alman basınında yer alan haberlere göre Aiwanger, Berlin'deki Neuer Fritz Oteli'nde hayatını kaybetti. Alman Haber Ajansı DPA da Aiwanger'in ölümünü Bavyera hükümetindeki üst düzey kaynaklara dayandırarak duyurdu. Ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Aiwanger'in, partisinin Berlin'deki başkent temsilciliğinin açılışına katılması bekleniyordu. Ancak kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle etkinliğe katılmadığı ve otelde kaldığı belirtildi.

SİYASİ KARİYERİNE 2006'DA BAŞLADI

2006 yılında Özgür Seçmenler Partisinin Bavyera eyalet başkanlığına seçilen Aiwanger, 2010'da partinin federal başkanlığını da üstlendi. 2008 yılında ilk kez Bavyera Eyalet Meclisine giren Aiwanger, 2018'deki eyalet seçimlerinin ardından Ekonomi, Eyalet Kalkınma ve Enerji Bakanı olarak görevlendirildi ve eyalet başbakan yardımcılığı görevini üstlendi.

AB KARARLARINA YÖNELİK ELEŞTİRİLERİYLE TANINIYORDU

Muhafazakar siyasi çizgisiyle tanınan Aiwanger, özellikle Avrupa Birliği'nin kararlarına yönelik eleştirel açıklamalarıyla öne çıkıyordu. Aiwanger, uzun yıllar boyunca Bavyera siyasetinde ve Özgür Seçmenler Partisinin yönetiminde etkili isimlerden biri oldu.

Kaynak: AA
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