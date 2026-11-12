Bundesbank, bankalar için risklerin yüksek olduğunu ve iflasların arttığını bildirdi

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Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), finansal istikrara yönelik risklerin yüksekliğini koruduğunu bildirerek ülkedeki bankalar için artan tehditlere karşı uyarıda bulundu.

Bundesbank tarafından yayımlanan "2026 Finansal İstikrar Raporu"nda, Alman finans sisteminin mevcut dayanıklılığını korumasına rağmen jeopolitik gerilimlerin gölgesinde faaliyet gösterdiği belirtildi.

Raporda, finansal piyasalardaki aşırı değerlemeler, yükselen kredi riskleri ve gayrimenkul finansmanındaki kırılganlıkların temel tehdit unsurları olduğu vurgulandı. Ayrıca yüksek kamu borçları ile geleneksel bankacılık sektörü dışındaki aktörler tarafından sağlanan özel kredilerin artan ağırlığına dikkati çekildi.

Şirketler üzerindeki baskı ve takipteki krediler artıyor

Raporda, şirketler kesimi üzerindeki finansal baskının giderek arttığı ifade edildi. Zayıf karlılık, yükselen finansman maliyetleri ve iflaslardaki artışın daha fazla kredi temerrüdüne yol açabileceği öngörülen raporda, ülkede aylık şirket iflaslarının son dönemde 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştığı, takipteki kredilerin oranının da geçen yılın ortasından bu yana yükseliş trendinde olduğu kaydedildi.

Alman bankacılık sektörünün güçlü faiz gelirleri sayesinde yüksek karlılığını sürdürdüğü, sermaye ve likidite pozisyonlarının sağlam olduğu belirtilen raporda, makrofinansal ortamdaki olası bir bozulmanın sektörü baskı altına alabileceği uyarısı yapıldı.

Banka dışı finansal kuruluşlar ve gayrimenkul piyasasındaki riskler

Raporda, banka dışı finansal aracılardaki, özellikle de yatırım fonlarındaki risklerin büyüdüğü belirtildi.

2023 ortasından bu yana Alman açık uçlu gayrimenkul fonlarından sermaye çıkışlarının hızlandığı, bazı fonların geri ödemeleri askıya almak veya kısıtlamak zorunda kaldığı aktarılan raporda, bu zorunlu satışların ticari gayrimenkul piyasasını daha da zorlayabileceği kaydedildi.

Raporda, fonların birbirleriyle ve geleneksel finans kurumlarıyla olan bağlarının giderek sıkılaştığına dikkati çekilerek olası zararların ve likidite sıkışıklığının sektörler arasında hızla yayılabileceği uyarısı yapıldı.

Gayrimenkul piyasasına ilişkin endişelere de yer verilen raporda, uzaktan çalışma eğilimi nedeniyle ofis alanlarına olan talebin azaldığı ve ticari gayrimenkul piyasasının baskı altında kalmaya devam ettiği belirtildi.

Raporda, konut piyasasında ise Almanya'da yeni konut alımlarının yaklaşık yüzde 40'ında finansmanın neredeyse tamamının krediyle karşılanmasının endişe verici olduğu vurgulandı.

"Zorlu zamanlardan geçiyoruz ve bu süreç devam edecek"

Bundesbank Yönetim Kurulu Üyesi Michael Theurer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Zorlu zamanlardan geçiyoruz ve bu süreç devam edecek. Bu nedenle yeterli dayanıklılığa, gerçekten kullanılabilir sermaye tamponlarına, güvenilir verilere ve giderek dijitalleşen finans dünyasının riskleri de dahil olmak üzere gelişmelere ayak uyduran makro ihtiyati bir çerçeveye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Finansal piyasalardaki varlık değerlemelerinin özellikle ABD teknoloji sektöründe "iddialı" seviyelerde kaldığını belirten Theurer, hisse senetleri ile şirket tahvillerinin aşırı değerlendiğini ve risk primlerinin düşük seyrettiğini ifade etti. Theurer, bu durumun piyasaları olumsuz sürprizlere karşı kırılgan hale getirdiğini kaydetti.

Theurer, yüksek kar beklentilerinin karşılanamaması veya jeopolitik gerilimlerin tırmanması halinde piyasalarda sert düşüşler yaşanabileceği uyarısında bulunarak, "Aşağı yönlü potansiyel oldukça yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Sistemik öneme sahip bankaların düşük risk ağırlıkları ve sınırlı sermaye tamponları nedeniyle zararları karşılama kapasitelerinin zorlanabileceğine dikkati çeken Theurer, düzenleyici çerçevenin sadeleştirilmesinin ve sermaye tamponlarının etkinliğinin artırılmasının şart olduğunu vurguladı.

Avrupa'daki bankaların bilançolarında bulunan yüksek miktardaki devlet tahvillerine ilişkin risklerin sürdüğüne de işaret eden Theurer, bankaların kamu borcu risklerini çeşitlendirebilmeleri için tekil ülkelere yönelik yüksek yoğunlaşmalara ek sermaye yükümlülüğü getirilmesi veya yoğunlaşma limitleri uygulanması gibi etkili kurallara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Theurer, "Yüksek ve sürekli artan kamu borcu ile düşük ekonomik büyümenin birleşimi zehirli bir etki oluşturmayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

İşsizlik gibi nedenlerle borçluların ödeme güçlüğü yaşaması halinde bankaların büyük risk altında kalacağını belirten Theurer, "Yüksek borç oranlarıyla yapılan finansmanların payının artması, bankacılık sistemini bu tür gelişmelere karşı daha kırılgan hale getirerek sistemik riskleri artırabilir." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA