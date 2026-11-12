Alman kimya-ilaç sektörü 2026 satış büyüme beklentisini yüzde 3,5'e çıkardı

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Almanya'nın üçüncü büyük endüstrisi olan kimya-ilaç sektörü, artan üretici fiyatlarının etkisiyle 2026 yılı satış büyüme beklentisini yüzde 2,5'ten yüzde 3,5'e çıkardı.

Alman Kimya Sanayi Birliği (VCI), 2026'nın temmuz-eylül dönemine ilişkin üretim ve satış rakamları raporunu yayımladı.

Buna göre, kimya-ilaç sektörünün satışları yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,8 artarak 53 milyar avroya ulaştı. Bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 gerileyen satışlardaki yıllık artışın, üretim hacmindeki büyümeden değil, tamamen yükselen üretici fiyatlarından kaynaklandığı belirtildi.

Yıl genelinde üretim hacminin yüzde 1,5 daralacağı öngörüsünü koruyan VCI'nın verilerine göre, üçüncü çeyrekte kimya ve ilaç üretimi yıllık bazda yüzde 3,5, bir önceki çeyreğe göre ise mevsim etkisinden arındırılmış olarak yüzde 4 düştü.

Sektördeki istihdam ise yüzde 2,5 azalarak yaklaşık 464 bine geriledi.

Kapasite kullanım oranı yüzde 73,4'ten yüzde 76,6'ya yükselse de bu artışın üretimdeki canlanmadan değil, tesis kapanmaları ve kapasite kesintilerinden kaynaklandığı vurgulandı.

Enerji maliyetleri arttı

VCI raporunda, Orta Doğu'daki çatışmaların yol açtığı tedarik zinciri kesintileri nedeniyle bahar aylarında yaşanan geçici talep artışının sona erdiğine dikkat çekildi.

Üçüncü çeyrekte nehirlerdeki aşırı düşük su seviyelerinin lojistiği aksatması, otomotiv gibi kilit sektörlerin üretimi kısması ve artan enerji maliyetleri etkili oldu.

Dönem içinde üretici fiyatları yıllık yüzde 7,1 yükselirken doğal gaz fiyatları bir önceki çeyreğe göre yaklaşık yüzde 40, elektrik fiyatları ise yüzde 30'un üzerinde artış gösterdi.

Sürdürülebilir bir toparlanma görünmüyor

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan VCI Genel Müdürü Wolfgang Große Entrup, Alman kimya ve ilaç sanayisinin ekonomik durumunun en iyi ihtimalle düşük bir seviyede istikrar kazandığını ve sürdürülebilir bir toparlanmanın ufukta görünmediğini ifade etti.

Entrup, bahar aylarındaki geçici iyileşmenin yerini yeniden düşüşe bıraktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bahar aylarındaki canlanma şimdiden durdu. Alman kimya sanayisinde üretim, siparişler ve satışlar düşüyor. Şimdi de gaz ve elektrik fiyatları adeta patlıyor. Siyasetçilerin enerji maliyetlerine çok hızlı bir şekilde müdahale etmesi gerekiyor. Bu arada Brüksel, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) reformuyla bir sonraki maliyet vidasını sıkıyor ve arabayı atın önüne koşuyor. Uygun fiyatlı yeşil elektrik, hidrojen ve şebekeler henüz mevcut değilken yatırımları zorunlu kılmak. Dönüşüm böyle işlemez. Sanayisizleşme böyle olur."

Kaynak: AA