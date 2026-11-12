Eski Fenerbahçelinin intiharından önce bıraktığı not 17 yıl sonra ortaya çıktı

Bir dönem Fenerbahçe ve Almanya Milli Takımı'nın formasını giyen Robert Enke'nin 2009 yılındaki ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Uzun yıllar depresyonla mücadele eden ve 32 yaşında yaşamına son veren eski kalecinin eşi Teresa Enke, katıldığı bir programda yaşadıkları acı süreci anlattı. Teresa Enke, eşinin hayatını kaybettiği gün kızları Lara'nın mezarına gittiğini ve geride bir not bıraktığını açıkladı.

KIZININ MEZARINA BIRAKTIĞI NOTU İLK KEZ ANLATTI

Robert Enke'nin ölümünden önce kızlarının mezarını ziyaret ettiğini belirten Teresa Enke, mezar taşındaki yazının uzun süre annesi tarafından yazıldığının düşünüldüğünü ancak gerçeğin farklı olduğunu söyledi.

Teresa Enke, o güne ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İşin en acı tarafı, tren raylarına gitmeden önce mezarlığa da uğramış ve mezar taşına bir şeyler yazmış olması. Annem yazıyı kendisinin yazdığını söylemişti ama bu gerçek değil. Ben onun el yazısını biliyorum. Mezar taşında, 'Lara, baban geliyor!' yazmıştı."

"BU ACIYI ATLATAMADI"

Eşinin kızları Lara'nın ölümünün ardından büyük bir acı yaşadığını anlatan Teresa Enke, Robert Enke'nin yaşadığı çaresizlik duygusunu hiçbir zaman geride bırakamadığını düşündüğünü belirtti. Teresa Enke, "Bence bu acıyı atlatamadı. Onu kurtarmak için bir şey yapamamış olmanın verdiği çaresizliği yaşadı." dedi.