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Alman ordusu, askerliğe ilgi ve sevgiyi artırmak için oyuncak satacak

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Alman ordusu, askerliğe ilgi ve sevgiyi artırmak için oyuncak satacak
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Almanya Silahlı Kuvvetleri, askerlik mesleğine olan ilgi ve sevgiyi artırmak, toplumdaki görünürlüğünü güçlendirmek amacıyla çevrimiçi mağazasında kamuflajlı oyuncak ördek de dahil olmak üzere çeşitli oyuncak ürünler satmaya hazırlanıyor.

Alman ordusu, askerlik mesleğine ilgiyi artırmak için alışılmışın dışında bir tanıtım yöntemine başvuruyor.

G95 TÜFEKLİ ÖRDEK DE VAR

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr), toplumda daha görünür olmak ve askerlik mesleğine olan ilgiyi ve sevgiyi artırmak amacıyla çevrimiçi mağazasında oyuncak ürünler satmaya hazırlanıyor. Almanya Savunma Bakanlığı tarafından satışa sunulacak ürünler arasında G95 saldırı tüfeği taşıyan kamuflajlı plastik bir ördek de bulunuyor.

Alman Silahlı Kuvvetleri askerlerinin kullandığı kıyafet, araç ve gereçlerden esinlenerek tasarlanan ürünlerin yer alacağı çevrimiçi mağazanın, Almanya Savunma Bakanlığı tarafından perşembe günü yerel saatle 12.00'de resmen açılacağı bildirildi. Mağazada Bundeswehr logosu taşıyan kıyafetler, aletler ve günlük kullanım eşyaları satışa sunulacak.

"ALMAN SİLAHLI KUVVETLERİ TOPLUMDA DAHA SAĞLAM BİR ŞEKİLDE KÖK SALMIŞ DURUMDA"

Savunma Bakanı Boris Pistorius çevrimiçi mağaza hakkında "Bizim için bu, markamızı geleneksel reklamcılığın ulaşamadığı yerlere taşıma fırsatı da sunuyor. Alman Silahlı Kuvvetleri bir kez daha toplumda daha sağlam bir şekilde kök salmış durumda. Silahlı kuvvetlere ve misyonlarına bağlılık hisseden herkes için bunu göstermenin artık yeni bir yolu var" dedi.

Almanya Silahlı Kuvvetlerinin xinternet sitesinde mağazanın resmi açılışına kalan süreyi gösteren bir geri sayım sayacı da yer alıyor. 

Kaynak: Haberler.com
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