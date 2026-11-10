Okan Buruk'un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler

Galatasaray'da gelecek dönem transfer planlaması sürerken teknik direktör Okan Buruk'un daha önce adını açıkladığı bir futbolcu yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde ilgilendiği Stuttgart'ın Faslı orta saha oyuncusu Bilal El Khannouss için Alman kulübünün belirlediği bonservis bedeli ortaya çıktı. Genç futbolcuyu kadrosunda tutmak isteyen Stuttgart'ın yüksek bir teklif gelmesi halinde transfere kapıyı açabileceği belirtildi.

STUTTGART KAPIYI 40 MİLYON EURODAN AÇTI

Sky Sports'ta yer alan habere göre Stuttgart, sezon başında bonservisini aldığı Bilal El Khannouss için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır. Ancak Alman temsilcisinin 22 yaşındaki futbolcuyu kolay kolay bırakmaya niyeti yok.

Stuttgart'ın genç orta saha oyuncusu için en az 40 milyon euro bonservis talep ettiği öne sürüldü. Kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan El Khannouss'un durumunu Galatasaray'ın da yakından takip ettiği aktarıldı. Sarı-kırmızılıların bu bedel karşısında nasıl bir yol izleyeceği ise henüz bilinmiyor.

OKAN BURUK İLGİLENDİKLERİNİ AÇIKÇA SÖYLEMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Alman ekibinden iki futbolcuyu takip ettiklerini doğrulamıştı.

DAZN'a konuşan Buruk, Ermedin Demirovic ve Bilal El Khannouss'un isimlerini vererek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Demirovic'i transfer döneminde izledik. El Khannouss'u da öyle. Harika oyuncuları var ama biz de çok iyi oyunculara sahibiz.”

Buruk'un bu açıklamasıyla Galatasaray'ın ilgisini doğruladığı El Khannouss için Stuttgart'ın belirlediği 40 milyon euroluk bedel, olası transferin önündeki en önemli engellerden biri olarak öne çıktı.

2030 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Futbol kariyerine Anderlecht altyapısında başlayan Bilal El Khannouss, daha sonra Genk'e transfer oldu. Belçika'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Faslı futbolcu, İngiltere'de Leicester City forması da giydi. Ardından Stuttgart'a kiralık olarak transfer olan genç orta sahanın bonservisi, bu sezonun başında Alman kulübü tarafından alındı. Stuttgart ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan El Khannouss, kulübünün gelecek planlarında önemli bir yere sahip.

BU SEZON 15 MAÇTA 2 GOL ATTI

Bilal El Khannouss, bu sezon Stuttgart formasıyla 15 resmi karşılaşmada görev aldı ve 2 gol kaydetti. Henüz 22 yaşında olan futbolcu, orta sahadaki performansıyla Galatasaray'ın transfer gündemindeki yerini koruyor. Sarı-kırmızılıların ilgisine rağmen Stuttgart'ın 40 milyon euroluk talebi nedeniyle transferin nasıl şekilleneceği belirsizliğini sürdürüyor.