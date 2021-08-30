30 AĞUSTOS HABERLERİ

30 Ağustos - Bugün

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaklaşık bir asır boyunca dünyanın üstüne karabasan gibi çökmüş bulunan sömürgeci ve emperyalist anlayışa karşı verilen belki de ilk ciddi mücadele olan Kurtuluş Savaşı'nın, mazlum milletler için bir örnek ve ilham kaynağı olduğunu belirterek, "Bu yönüyle onların...