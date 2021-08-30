30 AĞUSTOS HABERLERİ

30 Ağustos - Bugün
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30 Ağustos - Bugün
Spor camiası, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı
Spor federasyonları ile kulüpleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
30 Ağustos - Bugün
30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun
30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun-Kırklareli Belediyesi- 30 Ağustos bu güzel ülkenin, pırıl pırıl insanlarının dimağında ve kalbinde alelade bir tarih değildir.
30 Ağustos - Bugün
İçişleri Bakanı Soylu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı Açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaklaşık bir asır boyunca dünyanın üstüne karabasan gibi çökmüş bulunan sömürgeci ve emperyalist anlayışa karşı verilen belki de ilk ciddi mücadele olan Kurtuluş Savaşı'nın, mazlum milletler için bir örnek ve ilham kaynağı olduğunu belirterek, "Bu yönüyle onların...
30 Ağustos - Bugün
Denizli'de sıcak hava balonları 30 Ağustos Zafer Bayramı için havalandı
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel balon turu gerçekleştirildi.
30 Ağustos - Bugün
GÜNDEM / 30 Ağustos 2021
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.
30 Ağustos - Bugün
Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuzu planlarken düşmanları çay partisinde sanıyordu
30 Ağustos - Bugün
30 Ağustos Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
30 Ağustos - Bugün
Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi
30 Ağustos - Bugün
Tabloları yapıldı, Time dergisine kapak oldu! İşte Atatürk'ün en meşhur fotoğrafının hüzünlü hikayesi
30 Ağustos - Bugün
İSTANBUL-30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI İÇİN VATAN CADDESİ TRAFİĞE KAPATILDI
30 Ağustos - Bugün
Ankara'dan 99 gençle yola çıkan Zafer Treni Afyonkarahisar'a geldi
30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında milli mücadelenin duraklarını ziyaret edecek Zafer Treni, Afyonkarahisar'a geldi.
30 Ağustos - Bugün
Kaymakam Bülent HAMİTOĞLU'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı;
Aziz Milletimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ile bütünleşerek 30 Ağustos 1922'de elde ettiği büyük zaferin 99. yıldönümünü milletçe kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.
30 Ağustos - Bugün
Büyük Zaferimizin 99. Yılı Kutlu Olsun
Kurtuluş Savaşı'nın Cumhuriyet ile taçlandırılan en büyük zaferinin 99. yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyor, başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz.
30 Ağustos - Bugün
GÜNDEM ÖZETİNE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek.