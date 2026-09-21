Filo Jet faciasında can kaybı 15'e yükseldi, naaşın kimliği Mehmet Bayhan belirlendi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında meydana gelen deniz faciasında kayıp olan ve 19 Eylül'de naaşına ulaşılan kişinin Mehmet Bayhan olduğu belirlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet yolcu gemisi faciasına ilişkin kayıp kişileri arama çalışmaları devam ederken, 19 Eylül'de naaşına ulaşılan kişinin kimliği belirlendi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, geçtiğimiz gün naaşına ulaşılan kişinin kimlik tespit işlemlerinin tamamlandığını belirterek, yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden kişinin Mehmet Bayhan olduğunun kesinleştiğini bildirdi. Kazanın ilk anından itibaren kayıplara ulaşılması ve ailelerin yaşadığı belirsizliğin sona erdirilmesi amacıyla KKTC'nin ilgili tüm kurumlarının çalışmalarını hassasiyet ve kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Üstel, "Merhum Mehmet Bayhan'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Filo Jet faciasında can kaybı 15'e yükselirken, kayıp 13 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı