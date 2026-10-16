Haberler

Girne'deki gemi kazası soruşturmasında 9 şüphelinin tutukluluğu 7 gün uzatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Girne'deki gemi kazası soruşturmasında 9 şüphelinin tutukluluğu 7 gün uzatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC'nin Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasına ilişkin soruşturmada tutuklu bulunan 9 şüpheli, Girne Kaza Mahkemesi'ne sekizinci kez çıkarıldı. Mahkeme, soruşturmanın devam ettiğini belirterek şüphelilerin 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada 9 şüphelinin tutukluluk süresi bir hafta daha uzatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan 9 şüpheli, bugün sekizinci kez Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, soruşturmanın devam ettiğini dikkate alarak şüphelilerin 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Yargıç Mine Gündüz Serden huzurunda görülen duruşmada, şirket yetkilisi, kaptanlar, makinistler ve mürettebat hakkında yürütülen 'Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme' soruşturmasına ilişkin yeni deliller mahkemeye sunuldu.

Duruşmada, geminin seyir veri kayıt cihazında (VDR) 68 günlük kayıt bulunduğu, bunların 12 günlük bölümünün incelendiği açıklandı. Kayıtlarda geminin jeneratörü, dümen sistemi ve egzoz yalıtımında yaşanan teknik sorunlara ilişkin konuşmaların bulunduğu belirtildi. Kaptanın kayıtlara yansıdığı ifade edilen "Gemi gemi değil, dümen dümen değil" sözleri dikkat çekti. Ayrıca gemideki arızalarla ilgili şirket yetkililerine gönderildiği belirtilen bazı e-postaların silindiği, bunların içeriklerinin tespit edilmeye çalışıldığı mahkemeye aktarıldı. Polis araştırmalarında geminin teknik sorunlarına ilişkin Liman Başkanlığı'na herhangi bir bildirim yapılmadığının belirlendiği bildirildi.

TEKNİK DENETİMLER VE SEFER İZİNLERİ MERCEK ALTINDA

Duruşmada teknik arızaların yanı sıra Türkiye'den beklenen bilirkişi raporları ve belgelerin henüz tamamlanmadığı açıklandı. Soruşturma kapsamında teknik uzmanlardan yeni ifadeler alınacağı, VDR kayıtlarının incelenmesine devam edileceği kaydedildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin ve halen kayıp olan yolcunun yakınları, duruşma sırasında Girne Kaza Mahkemesi önünde toplandı. Aileler, mahkeme dışında protesto düzenleyerek sorumluların ortaya çıkarılmasını ve adaletin sağlanmasını istedi.

30 Ağustos'ta Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 259 yolcu ve 8 mürettebatla hareket eden gemi, limandan ayrıldıktan kısa süre sonra su alarak alabora oldu. Kazada 239 kişi kurtarılırken, 27 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Henüz bulunamayan 3 yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu'nu arama çalışmaları Sahil Güvenlik tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Anne olmaya hazırlanan Gökçe Bahadır işlerine mola verdi

Anne olmaya hazırlanan Gökçe Bahadır’dan kariyerine mola
33 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu! Banka hesabı ve GSM hattı toplayıp para nakletmişler

Siber polisinden ortak çalışma! Parayı böyle nakletmişler
Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü

Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor

Alarm zilleri çalıyor! Erdoğan'ın deyimiyle felakete sürükleniyoruz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var

Yahudi profesör sinsi planı yayında ifşa etti: Sırada Türkiye var
Nereden nereye! Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı

Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, şimdi dünya onu konuşuyor
Seren Serengil’den sel yorumu: Allah kızmaya başladı bence

Seren Serengil’den sel yorumu: Allah kızmaya başladı bence
Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor

Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! Kazancını bir ayda 8'e katladı
Julia Stiles’tan yıllar sonra Heath Ledger’a anlamlı anma

“Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi”nin yıldızından anlamlı vefa
Rusya'da İHA saldırısı sonrası büyük kaos! 30 saattir bekliyorlar

Havalimanlarında büyük kaos! 30 saattir böyle bekliyorlar
Fahrettin Koca'dan Beşiktaş'ın zaferine olay yorum: Hata kodu BJK

Fahrettin Koca'dan Almanları delirten paylaşım