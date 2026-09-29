Girne'deki gemi faciasında kaybolan 5 yaşındaki Mehmet Asaf'ın naaşına ulaşıldı! Ölü sayısı 18'e yükseldi

Girne'deki gemi faciasında kaybolan 5 yaşındaki Mehmet Asaf'ın naaşına ulaşıldı! Ölü sayısı 18'e yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KKTC'den Mersin'in Taşucu Limanı'na giderken 30 Ağustos'ta Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kaybolan Hataylı 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer ile 51 yaşındaki Nihat Pancar'ın naaşları, DNA çalışmalarıyla belirlendi. KKTC Başbakanlığı, bugün bir naaşa daha ulaşıldığını ve ölü sayısının 18'e yükseldiğini açıkladı.
- Girne açıklarında batan gemide kaybolan 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer ile 51 yaşındaki Nihat Pancar'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.
- Kazada ölü sayısı 18'e yükseldi.
- Cenazelerin Hatay'a ne zaman getirileceği henüz açıklanmadı.
KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarında batan gemide kaybolan Hataylı Mehmet Asaf Biçer (5) ve Nihat Pancar'ın (51) cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.
HAFTA SONU BULUNAN NAAŞLAR DNA İLE TANINDI
KKTC'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos Pazar hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada kaybolan Mehmet Asaf Biçer ve Nihat Pancar'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. KKTC Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında, hafta sonu bulunan iki naaş üzerinde yapılan DNA çalışmaları tamamlandı. Naaşlardan birinin henüz 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer'e, diğerinin ise Nihat Pancar'a ait olduğu belirlendi. Bugün devam eden arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Kimlik tespitinin yapılabilmesi için DNA çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmaları devletimizin tüm imkanları kullanılarak sürdürülüyor" denildi.
ÖLÜ SAYISI 18'E YÜKSELDİ
Son bulunan ve kimliği tespit edilemeyen cansız bedenle birlikte ölü sayısı 18'e yükseldi. Öte yandan cenazelerin ne zaman Hatay'a getirileceği ise henüz açıklanmadı.