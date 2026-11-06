KKTC'de Filo Jet faciasında 9 zanlı 7 gün daha tutuklu kalacak, 28 kişi öldü

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos'ta meydana gelen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemi faciasına ilişkin soruşturmada, geminin seyir veri kayıt cihazındaki (VDR) 59 günlük kaydın incelendiği, geriye 9 günlük kayıt kaldığı açıklandı. Girne Kaza Mahkemesi'ne 11'inci kez çıkarılan 9 zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi. Mahkeme önünde toplanan hayatını kaybedenlerin yakınları ise adalet taleplerini yineledi.

KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filo Denizcilik'e ait Filo Jet yolcu feribotuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şirket yetkilisi, geminin kaptanları, makinistleri ve mürettebattan oluşan 9 zanlı yeniden Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. "Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla yürütülen soruşturmanın 11'inci duruşması, Yargıç Mine Gündüz Serden tarafından gerçekleştirildi. Duruşmada savcılığı Doğa Tokay temsil ederken, Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş soruşturmanın geldiği aşamaya ilişkin mahkemeye bilgi verdi.

Kara kutu kayıtlarının 59 günü incelendi

Mahkemede şahadet veren Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, geminin seyir veri kayıt cihazından elde edilen ses kayıtlarının incelenmesine devam edildiğini belirtti. Mannaş, VDR kayıtlarının 59 günlük bölümünün incelendiğini, geriye kalan 9 günlük kaydın da değerlendirilmesinin ardından ses kayıtlarına ilişkin incelemelerin tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Gemide görev yapan personelin konuşmaları, seyir sırasında meydana gelen teknik arızalar, uyarı sistemleri ve mürettebatın görevlerine ilişkin bilgilerin soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Türk Loydu'ndan yaklaşık 2 bin sayfalık belge

Soruşturma kapsamında Türk Loydu'ndan geminin teknik durumuna ilişkin yaklaşık 2 bin sayfalık belge temin edildiği ve söz konusu belgelerin incelenmeye başlandığı mahkemeye aktarıldı. Belgelerin geminin yapısı, bakım ve onarım geçmişi, teknik sertifikaları, personelin yeterlilikleri ve uluslararası denizcilik standartlarına uygunluğu açısından değerlendirildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında Uluslararası Emniyet Yönetimi (ISM) ve Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları (STCW) çerçevesinde mürettebatın görev ve sorumluluklarının da araştırıldığı kaydedildi. Gemideki teknik arızaların, bakım kayıtlarının ve personelin görev dağılımının incelenmesiyle olayda sorumluluğu bulunabilecek kişilerin belirlenmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Geminin bakım ve sertifika kayıtları araştırılıyor

Duruşmada, geminin geçmişte geçirdiği bakım ve onarımların yanı sıra denize elverişlilik belgelerinin de araştırıldığı belirtildi. Türk Loydu ve Limanlar Dairesi'nden temin edilen belgelerin, geminin teknik yeterliliğinin belirlenmesi amacıyla karşılaştırmalı olarak incelendiği aktarıldı. Mürettebatın eğitim belgeleri, vardiya süreleri ve görev dağılımlarının da soruşturma kapsamında değerlendirildiği, üniversitelerden denizcilik alanında uzman akademisyenlerin teknik incelemelere katkı sağladığı kaydedildi.

9 zanlıya 7 gün daha tutukluluk

Mahkeme, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve teknik incelemelerin devam ettiğini dikkate alarak 9 zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında VDR kayıtlarının kalan bölümünün incelenmesi, geminin bakım ve sertifika belgelerinin değerlendirilmesi ve uzman raporlarının tamamlanması bekleniyor.

Acılı aileler bir kez daha mahkeme önünde toplandı

Faciada hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları, 11'inci duruşma öncesinde Girne Kaza Mahkemesi önünde bir araya geldi. Soruşturma sürecini yakından takip eden aileler, yaşanan faciaya ilişkin sorumlulukların ortaya çıkarılmasını ve adaletin sağlanmasını talep etti. Facianın ardından devam eden adli süreçte ailelerin mahkeme önündeki bekleyişi sürerken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Ne olmuştu

Filo Jet katamaranı, 30 Ağustos'ta Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket etmesinin ardından Girne açıklarında batmıştı. Facia sonucunda 28 kişi hayatını kaybetmiş, olayın ardından geminin teknik durumu ve işletilmesine ilişkin geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştı.

Önceki duruşmada kilitli kapılar ve arızalar gündeme gelmişti

Filo Jet faciasına ilişkin 30 Ekim'de gerçekleştirilen 10'uncu duruşmada da geminin VDR kayıtlarından elde edilen konuşmalar mahkemeye aktarılmıştı. Polis, kayıtlarda yolcu salonlarının kapılarının kilitli tutulması, can yeleklerinin kullanımına ilişkin bilgilendirme videosunun hazırlanmaması ve can kurtarma ekipmanlarındaki arızalar hakkında mürettebat arasında geçen konuşmaların tespit edildiğini açıklamıştı. Ayrıca jeneratör, egzoz ve dümen sistemlerine ilişkin teknik sorunların da ses kayıtlarında gündeme geldiği belirtilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı